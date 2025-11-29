El árbitro José Luis Munuera Montero hará historia en el Sevilla - Betis

Sevilla FC y Real Betis se enfrentarán este domingo en el Sánchez-Pizjuán para disputar el primer derbi sevillano de la presente temporada. Tanto Matías Almeyda como Manuel Pellegrini han visto durante esta última semana cómo han ido perdiendo efectivos para el compromiso, lo que ... les hará adoptar cambios en sus respectivas alineaciones. Mientras tanto, el Comité Técnico de Árbitros ha asignado al colegiado José Luis Munuera Montero para dirigir el encuentro entre Sevilla y Betis.

Esta designación arbitral pasa a la historia del fútbol español, ya que será la primera vez que un colegiado arbitre un partido de un equipo (en este caso dos) de su misma comunidad autónoma. Desde hace años, la territorialidad ha sido un factor a tener en cuenta en la designación de los árbitros, tanto en LaLiga como en Copa del Rey.

𝗗𝗘𝗦𝗜𝗚𝗡𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡𝗘𝗦 | 𝗝𝗢𝗥𝗡𝗔𝗗𝗔 𝟭𝟰 | DOMINGO



🟨🟥 Estos son los árbitros para los partidos del domingo 30 de noviembre en Primera División.



👥 Designación completa: https://t.co/wDLjzUdH6h#ArbitrajeRFEF | @CTARFEF pic.twitter.com/HJzRsdaiBT — RFEF (@rfef) November 29, 2025

Desde que Fran Soto, presidente del Comité Técnico de Árbitros, asumió el cargo que dejó Medina Cantalejo el pasado mes de julio, una de las modificaciones que está llevando a cabo es la de poner fin al veto de la territorialidad arbitral. De hecho, el pasado mes de octubre Fran Soto ya le abrió la puerta a esa posibilidad: «En cuanto a LaLiga, con total seguridad, de aquí al final de temporada se va a romper esta territorialidad, pero en el mismo supuesto, con dos equipos de la misma comunidad autónoma. O sea, un Sevilla - Betis podría pitarlo un árbitro andaluz, y un Barcelona - Espanyol uno catalán, pero no podría pitar un Valencia - Mallorca uno valenciano».

Por su parte, desde el ascenso de Munuera Montero a la máxima categoría del fútbol español en 2016, el colegiado de Jaén ha arbitrado un total de 176 partidos en LaLiga, con 74victorias locales, 37 empates y 65 victorias visitantes.