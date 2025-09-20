El árbitro no le concede a Abde el 2-1 en el Real Betis - Real Sociedad y el jugador reacciona: «Mientras ganemos...»

Nada más empezar la segunda mitad del partido Real Sociedad - Real Betis un buen centro de Fornals era peinado por Abde por delante de Remiro, quien tocó la pelota antes de que entrara en la portería y se convitiera en el 2-1. El extremo marroquí corrió a celebrarlo a una de las esquinas de Gol Sur de la Cartuja y fue abrazado de inmediato por Cucho Hernández y Bartra como autor del tanto que ponía de nuevo a los verdiblancos por delante.

En el estadio todos consideraron que fue tanto de Abde, tanto por la acción como por su celebración, pero en televisión se pudo ver que aunque el extremo bético peinó la pelota fue Remiro el último que la tocó para desviarla decisivamente hacia su portería en su frustrada salida por alto.

Eso mismo lo recogió Busquets Ferrer, colegiado del encuentro, que le concedió al meta el dudoso honor de haberse marcado un gol en propia meta y le restó estadísticas al enorme partidazo del internacional marroquí.

Y es que Abde, que jugó el encuentro completo tras haber reaparecido el pasado sábado ante el Levante después de cuatro meses sin ser convocado, tuvo dos disparos a los postes, completó 21 de los 23 pases que intentó, completó cuatro regates, ganó doce duelos, recibió siete faltas y provocó dos amarillas (a Aramburu y Zubeldia), siendo un incordio constante y dándole en una de las últimas jugadas una asistencia de gol a Pablo García que el canterano falló casi a puerta vacía.

Al término del encuentro fue entrevistado Abde por los micrófonos de DAZN y entonces era informado de que su gol había sido registrado por el árbitro como en propia meta y así reaccionó el jugador, mostrando cara de sorpresa, pero dejando claro que lo importante es el equipo: «Bueno, no pasa nada. Mientras cuente un gol y ganemos no pasa nada».

