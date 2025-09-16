Los aparcamientos P7 y Carlos III no necesitarán reserva previa para el partido frente a la Real Sociedad

Ante las quejas de los aficionados por el poco tiempo disponible para reservar un aparcamiento en las zonas habilitadas por La Cartuja y la no ocupación total de las propias zonas de estacionamiento, el Real Betis ha informado a través de su página web, que a partir de este viernes, de cara al partido ante la Real Sociedad, no hará falta reservar con antelación para acceder a los aparcamientos P7 Norte, P7 Sur y Avenida Carlos III.

En los dos primeros partidos del Betis disputados en La Cartuja ante el Deportivo Alavés y el Athletic Club, para poder estacionar en esos aparcamientos, era necesario adquirir un tique de reserva. Aunque ahora no será obligatorio, sí que se mantendrá el estacionamiento gratuito, permitiendo el acceso hasta completar su capacidad. Para ello, el club aconseja que aquellos aficionados que aparquen en esos espacios, lo hagan con la máxima antelación posible.

Además, la entidad verdiblanca también ha dejado saber que en caso de que se llenen los aparcamientos, la Policía regulará el flujo del tráfico de los vehículos y desviarán a los aficionados a otras zonas. También se podrá estacionar en el aparcamiento de Torre Sevilla, con tarifas reducidas gracias al acuerdo firmado con el Real Betis.

Más temas:

Betis