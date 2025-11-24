Suscríbete a
+Palmera

Antony, sobre el derbi: «Sé la importancia que tiene y quiero jugarlo»

El extremo brasileño fue expulsado por roja directa frente al Girona y el Betis alegará al Comité de Disciplina para que pueda jugar ante el Sevilla FC

El Betis presentará alegaciones por Antony para que pueda jugar el derbi

Antony, en el Betis-Girona
Antony, en el Betis-Girona ep

Alberto Moreno

El Real Betis se quedó con mal sabor de boca tras el empate en casa ante el Girona (1-1). El resultado no contentó a la parroquia bética, quien esperaba sumar una nueva victoria en casa tras el parón de selecciones de noviembre. ... En cambio, el marcador no fue el único chasco que se llevó la afición verdiblanca a casa. En el minuto 91, el colegiado del encuentro Galech Apezteguía le mostró la tarjeta roja directa a Antony tras consultar el VAR, lo que le impedirá jugar el derbi sevillano ante el Sevilla FC el este domingo 30 de noviembre en el Sánchez-Pizjuán.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app