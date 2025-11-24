Antony, sobre el derbi: «Sé la importancia que tiene y quiero jugarlo»

El Real Betis se quedó con mal sabor de boca tras el empate en casa ante el Girona (1-1). El resultado no contentó a la parroquia bética, quien esperaba sumar una nueva victoria en casa tras el parón de selecciones de noviembre. ... En cambio, el marcador no fue el único chasco que se llevó la afición verdiblanca a casa. En el minuto 91, el colegiado del encuentro Galech Apezteguía le mostró la tarjeta roja directa a Antony tras consultar el VAR, lo que le impedirá jugar el derbi sevillano ante el Sevilla FC el este domingo 30 de noviembre en el Sánchez-Pizjuán.

Un día después, esta polémica decisión arbitral sigue dando que hablar. El atacante brasileño, que se ha ejercitado en el entrenamiento de este lunes, ha atendido a los medios de comunicación tras abandonar la ciudad deportiva Luis del Sol. Cuestionado por la jugada de ayer, Antony ha explicado cómo la vivió: «No tenía intención. Por eso que vamos a intentar recurrir. Yo gané el cuerpo. Cuando hice la chilena ahí, no lo vi, yo estaba mirando el balón«. Además, el internacional brasileño confiesa que »fue decisión del VAR, el árbitro sabe que yo no tenía intención«.

Asimismo, los aficionados del Real Betis no han sido los únicos que han estado afectados por la expulsión de Antony. «Fue muy duro para dormir. Me quedé en casa pensando toda la noche, dormí muy poco«, reconoció el '7' bético.

Sin embargo, el futbolista de 25 años se ha mostrado positivo al ser preguntado si confía en que pueda jugar el derbi contra el Sevilla de este domingo: «Sí, claro. Lo tenemos que intentar. Sé la importancia que tiene este partido y quiero jugarlo«.