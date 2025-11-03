Antony: «Voy a seguir trabajando para hacer historia aquí»

Antony fue claro protagonista de la victoria del Betis ante el Mallorca del pasado domingo. El futbolista brasileño anotó dos de los tres goles logrados por su equipo y además brindó una asistencia a Abde en el tanto restante. Tras ... el duelo, Antony reflexionó sobre lo que está siendo la temporada para él en el Betis y sobre lo que espera de lo que resta de curso.

En zona mixta, Antony reconoció que «el principio fue duro por no hacer pretemporada». «Fueron entre tres y cuatro meses sin jugar, así que me costó mucho, pero me encuentro feliz por el resultado y por la victoria. Me siento muy feliz por todas las personas del Betis. Voy a seguir trabajando para hacer historia aquí, seguir trabajando y los resultados llegarán. Tenemos muchos partidos por delante, así que tenemos que estar concentrados», indicaba.

Llamó la atención de todos la celebración de Antony yy el futbolista reveló el motivo: «Lo de hacer el número dos con mi mano fue para Marc Roca, ya le dije que iba a hacer dos goles. Su portero estuvo muy bien porque yo quería hacer los tres, pero lo más importante era la victoria».

Antony suma tras apenas ocho partidos esta temporada con el Betis en tres competiciones distintas cinco goles y dos asistencias, cifras que hablan a las claras de su importancia en el equipo verdiblanco.