Carlos Mazón anuncia su dimisión: «Ya no puedo más»

Antony: «Voy a seguir trabajando para hacer historia aquí»

El brasileño reconoce que advirtió a Marc Roca de que iba a hacer dos goles en el partido ante el Mallorca

Sí, el Betis de Antony quiere ser alternativa a la Champions (3-0)

Antony conduce el balón durante el Betis - Mallorca
Antony conduce el balón durante el Betis - Mallorca Manuel Gómez
Nacho Pérez

Antony fue claro protagonista de la victoria del Betis ante el Mallorca del pasado domingo. El futbolista brasileño anotó dos de los tres goles logrados por su equipo y además brindó una asistencia a Abde en el tanto restante. Tras ... el duelo, Antony reflexionó sobre lo que está siendo la temporada para él en el Betis y sobre lo que espera de lo que resta de curso.

