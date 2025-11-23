Suscríbete a
Antony ve una roja directa que lo deja fuera del derbi en el Sánchez-Pizjuán

Tras revisar en el VAR, Galech Apezteguía expulsó al brasileño por la accidental patada a Joel Roca

Se cumplía el primer minuto de la prolongación cuando se produjo una jugada que dará que hablar durante la semana y que acabó con la expulsión de Antony. El brasileño, en su intento de remate de espalda, golpeaba con el pie izquierdo en el ... rostro de Joel Roca. Galech Apezteguía mostraba en principio la tarjeta amarilla, pero tras consultar en el VAR, acabó enseñando la roja al atacante bético.

