Antony ve una roja directa que lo deja fuera del derbi en el Sánchez-Pizjuán

Se cumplía el primer minuto de la prolongación cuando se produjo una jugada que dará que hablar durante la semana y que acabó con la expulsión de Antony. El brasileño, en su intento de remate de espalda, golpeaba con el pie izquierdo en el ... rostro de Joel Roca. Galech Apezteguía mostraba en principio la tarjeta amarilla, pero tras consultar en el VAR, acabó enseñando la roja al atacante bético.

Los gestos de desesperación de Antony ya apuntaban la gravedad de la expulsión, no tanto por el desarrollo del partido ante el Girona, al que ya le quedaban únicamente unos minutos, como por la consecuencia que puede traer esa roja, que dejaría al extremo verdiblanco fuera del derbi del próximo domingo en el Ramón Sánchez-Pijzuán.

«En el minuto 90 fue expulsado por dar una patada en la cara de un contrario usando fuerza excesiva en la disputa del balón», ha escrito Galech Apezteguía para justificar la expulsión del brasileño, que ha provocado un tremendo enfado en el Betis.

«No la he visto bien del todo, le da en la cabeza. Él quiere ir a rematar, que es lo que pasó. Estas jugadas te las marcan con roja y quizás deberíamos ver que el jugador ahí quiere rematar y no es agresiva contra del rival. No me gusta que un jugador vea la roja por eso en jugadas tan fortuitas», expuso Míchel, técnico del Girona, con una visión de la jugada coincidente con el punto de vista que se maneja en el Betis.

Más enfadado estaba Isco, que recordó también la actuación del árbitro en el campo del Espanyol. «No le da con los tacos, hay balón de por medio, no hay intencionalidad aunque es peligrosa. Lo que pasa en estos debates, si tiene que entrar o no en el VAR. Acciones de estas hay muchas. Con este árbitro, dos acciones grises nos han dado el máximo castigo. No sé si es casualidad. Nos ha tocado el peor escenario en ambas ocasiones», señaló el capitán bético.