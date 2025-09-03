Antony recibe el cariño de sus compañeros en su vuelta a los entrenamientos con el Betis

Antony ya ha regresado a los entrenamientos con el Betis. El brasileño, que fue presentado ayer en Triana dándose un baño de masas, se reencontró este miércoles con muchos de los que fueron sus compañeros el pasado curso y con Manuel Pellegrini.

Fueron varios los futbolistas béticos que hicieron público su deseo de volver a contar con Antony en el vestuario tras el paso del brasileño por el club en el tramo final de la última campaña. Ahora todos se reencontraron en la ciudad deportiva Luis del Sol recibiendo de vuelta al ya exjugador del Manchester United entre risas con el habitual pasillo de collejas, empujones y patadas.

En la sesión de este miércoles Antony no pudo reencontrarse con Abde, Isco y Aitor Ruibal, que figuran en la lista de lesionados. Tampoco pudo conocer a Pau López, que igualmente trabaja en su recuperación. Igualmente, Pellegrini no tuvo a su disposición a los internacionales (Amrabat, Lo Celso, Bakambu, Ricardo Rodríguez, Ángel Ortiz y Pablo García). Junior Firpo, internacional con la República Dominicana, sí trabajó con Pellegrini ya que hasta el viernes no se marchará a la concentración del equipo caribeño.

El Betis volverá a competir el próximo domingo 14 de septiembre midiéndose en el Ciutat de Valencia al Levante a partir de las 16.15 horas.

