Antony se queja del lanzamiento de la botella en La Cerámica: «No me dio, pero eso no puede pasar en el fútbol»

No impactó y a buen seguro si lo hubiera hecho sí se hubiera formado más revuelo a nivel nacional y tendría consecuencias más graves para el Villarreal, pese a que el árbitro del partido, Hernández Maeso, lo reflejó en su acta. Pero qué imagen más ... fea. Y más si cabe si lo que se quiere promocionar es el fútbol español con el encuentro que se va a disputar en Miami entre precisamente los amarillos y el Barcelona.

Ocurrió instantes después de que Antony marcara el merecido 2-2 para el Betis en La Cerámica. El futbolista brasileño, señalándose como suele hacer su tatuaje de 'Iluminado', se acercó a la línea de fondo para mirar, dedicar y celebrar con los béticos presentes en la 'jaula' visitante del campo villarrealense el golazo, a pase de Fornals, que le daba un gran punto al equipo bético ante uno de sus rivales por los puestos Champions. En ese momento, como tambén recogieron las cámaras de la retransmisión televisiva, una botella caía desde la grada local que no impactó en Antony porque Aitor, que se fue junto al de Osasco para celebrar el tanto con los aficionados, vio el envase y con su mano evitó que golpease a su compañero.

Este lunes, a la salida del entrenamiento del Betis para empezar a preparar el duelo del jueves en Bélgica ante el KRC Genk, Antony atendía a varios compañeros de prensa para valorar ese desagradable hecho. El brasileño expresaba que «eso no es bueno. Yo fui a celebrar con la afición del Betis. Pasa en los partidos y menos mal que no me dio en la cara. El 'Toro' (en referencia a Aitor) me ayudó ahí. Pero son cosas que no tienen que pasar más».

Evitó Aitor, que en ese momento portaba el brazalete de capitán del Betis, un hecho más lamentable todavía. Dado que apareció en la retransmisión televisiva y que también lo recogió el árbitro en el acta, lo lógico es que el asunto acabe en multa económica. Porque parece ser que lo que se castiga con cierres de estadios o de gradas en el fútbol español es la puntería.