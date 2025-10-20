Suscríbete a
Villarreal - Betis

Antony se queja del lanzamiento de la botella en La Cerámica: «No me dio, pero eso no puede pasar en el fútbol»

Durante la celebración del empate a dos del brasileño, Aitor salvó de que una botella impactara en su compañero

Aitor evitó que una botella impactara contra Antony en la celebración de su segundo gol en el Villarreal - Betis

Instante en el que Aitor evita que la botella lanzada por la afición del Villarreal impactase en Antony durante la celebración del 2-2 en La Cerámica
Instante en el que Aitor evita que la botella lanzada por la afición del Villarreal impactase en Antony durante la celebración del 2-2 en La Cerámica EFE
No impactó y a buen seguro si lo hubiera hecho sí se hubiera formado más revuelo a nivel nacional y tendría consecuencias más graves para el Villarreal, pese a que el árbitro del partido, Hernández Maeso, lo reflejó en su acta. Pero qué imagen más ... fea. Y más si cabe si lo que se quiere promocionar es el fútbol español con el encuentro que se va a disputar en Miami entre precisamente los amarillos y el Barcelona.

