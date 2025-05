Antony, al ser preguntado por su futuro: «Duermo y me despierto todos los días sonriendo»

Antony volvió a marcar. El brasileño anotó el último gol de la temporada para el Betis en LaLiga antes de que el club verdiblanco se juegue el próximo miércoles un título europeo en la final de la Conference League ante el Chelsea. Tras el partido que se celebrará en Breslavia, Antony deberá regresar al Manchester United al concluir su cesión, pero el futbolista sigue dejando la puerta abierta a continuar, al menos una campaña más, como verdiblanco.

Tras la celebración en la que se besó el escudo, Antony atendió después del partido a DAZN y fue preguntado por su futuro. El brasileño fue claro en su respuesta: «No sé, siempre digo siendo honesto que no sé qué pasará. Todos saben que estoy disfrutando mucho cada día. Duermo y me despierto sonriendo por el cariño que recibo de todos aquí, que es muy importante aquí. No sé qué va a pasar, pero estoy disfrutando mucho».

🗣️ “No sé qué pasará, pero duermo y me despierto sonriendo por el cariño que recibo aquí”



Antony y Natan. Si de ellos dependiera, se quedarían en el @RealBetis de por vida 💚#LALIGAenDAZN ⚽️ pic.twitter.com/oHMO7lREIC — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) May 23, 2025

Sobre su celebración en la que lució una camiseta en la que se podía leer 'Antonio de Triana' Antony reveló que los utilleros le consultaron si podían hacer esa camiseta y él les dio permiso. «Tenía que celebrar de todas las formas porque la afición es increíble en todos los partidos y más antes de la final. Muy feliz por el gol, pero ahora tenemos que cambiar la mentalidad y enfocarnos en la final para hacer un gran partido».

