Antony y sus opciones de seguir en el Betis: «Confío en que sí»

La temporada 2024-25 finalizó para el Real Betis con la final de la Conference League y esa sensación de decepción y tristeza tras el 1-4 recibido en el Stadion Wroclaw de Breslavia que a buen seguro comenzará a verse de otra manera entre los aficionados verdiblancos en los días venideros y que debe servir también de aprendizaje para todo el beticismo para que no sea la última final europea, sino la primera de muchas en el futuro.

Uno de los futbolistas que con su aportación desde el mes de febrero ha contribuido a que el Betis se haya clasificado para Europa vía liga con cuatro jornadas antes del final, haya peleado por los puestos Champions hasta las últimas fechas y haya disputado la primera final europea de sus casi 118 años de historia, ha sido el brasileño Antony Matheus, quien se ha metido en el bolsillo a la afición bética con su rendimiento y, como no podía ser de otra forma, ha convencido en el club para seguir contando con sus servicios.

Antony le costó al Manchester United casi más de 90 millones de euros, así que habrá que tratar con el equipo inglés su posible continuidad de cara a la próxima temporada. El futbolista está tremendamente agradecido por la oportunidad que le ha dado el Betis, ya que en Mánchester se sentía denostado y en Heliópolis ha vuelto a sentirse futbolista. Así que también deberá poner de su parte para seguir su carrera como bético.

Al término de la final de la Conference, con la medalla de plata de subcampeón colgada de su cuello, Antony pasaba por los micrófonos de CBS Sports Golazo, donde era cuestionado por su futuro más próximo: «Mi trabajo es jugar, y eso lo estoy haciendo bien. Me encanta el Betis y toda la gente aquí, pero tengo contrato con el Manchester United y no sé qué pasará después, solo ellos saben lo que está ocurriendo. Ahora voy con la selección nacional y luego me iré de vacaciones. Ya veremos qué sucede. Estoy muy feliz aquí, eso todo el mundo lo sabe. Me acuesto y me levanto contento, pero tengo contrato y no sé qué traerá el futuro. ¿Te gustaría seguir en el Betis? Confío en que sí. Solo Dios lo sabe».

Durante la estancia del Betis en Breslavia para la disputa de la final de la Conference League, dirigentes del Betis se han pronunciado en favor de la posible continuidad de Antony en Heliópolis. Por ejemplo, Manu Fajardo, director deportivo de fútbol profesional del club heliopolitano, ha valorado en estos últimos días que «vamos a dar el 200 por cien para que Antony pueda quedarse. Vamos a usar todas nuestras armas y a ser creativos una vez más. No sólo por Antony, sino para que en mercados venideros jugadores de la talla de Antony puedan llegar al Real Betis».

Por su parte, el vicepresidente José Miguel López Catalán, también ha advertido que «vosotros estáis viendo a Antony cuando habla. Habla de verdad, desde el corazón. Quiere quedarse en el Betis. Creo que tenemos opciones para quedarnos con Antony. La felicidad no se encuentra en todos los sitios y el Betis es un club que a este tipo de jugadores les da esa felicidad. Yo confío en que mantendremos a Antony».