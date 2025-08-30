Antony y un nuevo mensaje en las horas decisivas para saber si regresa al Betis

El futuro futbolístico de Antony sigue en el aire. Menos de 72 horas quedan para el cierre del mercado veraniego de fichajes y todavía no se sabe si habrá o no segunda etapa del brasileño en el Betis.

La actualidad de los últimos días ha estado marcada por las negociaciones entre la entidad de Heliópolis y el Manchester United. A esta hora no hay acuerdo aunque tampoco se puede descartar que finalmente se cierre la negociación con la vuelta de Antony al equipo bético.

Mensaje de Antony en redes sociales

Se analiza con detalle cada movimiento que pueda surgir de los protagonistas de esta historia. Por ejemplo, los mensajes que se publican a través de las redes sociales. Este viernes, Antony ha publicado una foto acompañada de un mensaje.

«Entre familia y amigos, la vida siempre nos tiene reservada una gran sorpresa«, se puede leer en el texto que acompaña la imagen del futbolista.