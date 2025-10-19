Antony iguala en el Betis los goles que anotó en el United

Antony alcanzó en La Cerámica su decimosegundo gol con la camiseta del Betis en partidos oficiales. Ha llegado a esta cifra anotadora con sólo 32 encuentros disputados como bético. Lo relevante del dato es que ha llegado a los mismos doce goles que celebró ... en el Manchester United pero sólo con un tercio de los partidos, dado que con el club inglés necesitó 96 duelos.

El rendimiento de Antony en el Betis es sobresaliente desde su aterrizaje en enero de este año como cedido, primero, y en propiedad después. El brasileño ya ha sumado esta docena de goles en un tercio de los encuentros que estuvo en el United y recupera sus índices altos de valor de mercado, tal y como se esperaba en Heliópolis con la apuesta por sus servicios.

En 2.691 minutos ha celebrado Antony estos doce goles en el Betis, mientras que en Inglaterra necesitó 5.434. Sus datos son incluso superiores a los que motivaron con su rendimiento en el Ajax que el United pagara cien millones en 2022 dado que en el club holandés hizo 24 tantos en 82 partidos. En el Sao Paulo, por ejemplo, había marcado seis tantos en 52 duelos.

Además, Antony ha dado seis asistencias como bético en estos encuentros por cinco que repartió en el Manchester United. Eso sí, en el Ajax dio 22, con lo que se comprueba su gran incidencia en el juego.