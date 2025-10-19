Suscríbete a
+Palmera

Antony iguala en el Betis los goles que anotó en el United

El brasileño lleva doce en 32 partidos como verdiblanco, un tercio de los encuentros que necesitó en Inglaterra para alcanzar esa cifra

Villarreal - Betis: Antony premia la buena letra del Betis (2-2)

Antony celebra uno de sus goles en el Villarreal - Betis
Antony celebra uno de sus goles en el Villarreal - Betis afp
Mateo González

Mateo González

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Antony alcanzó en La Cerámica su decimosegundo gol con la camiseta del Betis en partidos oficiales. Ha llegado a esta cifra anotadora con sólo 32 encuentros disputados como bético. Lo relevante del dato es que ha llegado a los mismos doce goles que celebró ... en el Manchester United pero sólo con un tercio de los partidos, dado que con el club inglés necesitó 96 duelos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app