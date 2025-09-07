Suscríbete a
+Palmera

Antony y las grandes figuras que eligieron Heliópolis: «Betis, Betis o Betis»

El brasileño repite la historia de futbolistas como Denilson, Finidi y Fekir, que rechazaron enormes ofertas para vestir de verdiblanco

Finidi, Denilson, Fekir y Antony, como jugadores del Betis
Finidi, Denilson, Fekir y Antony, como jugadores del Betis
Mateo González

Mateo González

Esta funcionalidad es sólo para registrados

«Era Betis, Betis o Betis». La frase puede tallarse en piedra en alguna de las esquinas del nuevo Benito Villamarín. Sería un buen recuerdo de la fuerza de voluntad, un ejemplo a seguir. La pronunció hace unos días Antony Mateus Dos Santos, ... nacido en Osasco, Sao Paulo, en febrero de 2000. No en Tabladilla, Parque Alcosa, Los Remedios o Su Eminencia. Ni en Triana, aunque sea ahora su lugar de adopción. Un futbolista por el que hace tres años pagaron en el mercado 96 millones de euros y que, tras un verano de tentaciones, lo apartó todo para volver a Heliópolis. Donde ha encontrado su casa. Es Antony el más reciente, que no el único ni último, ejemplo de grandes figuras del fútbol que han elegido al Real Betis como su destino regateando por el camino ofertas millonarias, ambiciones de plata segura y vestuarios con olor a Champions. El Betis como aspiración, como trampolín, como refugio o como reto. Antony rechazó una enorme propuesta del Bayern de Múnich el último día del mercado de fichajes. Los alemanes le daban más dinero al Manchester United y doblaban el salario que va a percibir el brasileño en el Betis. Pero dijo que no. Como ya había hecho en los meses anteriores ante las aproximaciones del Bayer Leverkusen y equipos de Italia, Francia Turquía y Arabia Saudí. Esa determinación repetida una y otra vez condicionó al mercado y elevó la estima de los seguidores verdiblancos, que veían cómo un jugador con una tasación reciente tan alta y que prácticamente podía elegir destino en este complejo mundo del fútbol había decidido que el Betis era su hogar. Una suerte trabajada en los meses de su cesión, cuando el club se volcó en su adaptación y en hacerle sentir feliz pensando en hacer más sencillo un futuro juntos que finalmente se ha podido dibujar después de la apuesta del futbolista y de la inversión de 22 millones de euros más variables que ha realizado el consejo de administración de Haro y Catalán.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app