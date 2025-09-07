Antony y las grandes figuras que eligieron Heliópolis: «Betis, Betis o Betis»

«Era Betis, Betis o Betis». La frase puede tallarse en piedra en alguna de las esquinas del nuevo Benito Villamarín. Sería un buen recuerdo de la fuerza de voluntad, un ejemplo a seguir. La pronunció hace unos días Antony Mateus Dos Santos, ... nacido en Osasco, Sao Paulo, en febrero de 2000. No en Tabladilla, Parque Alcosa, Los Remedios o Su Eminencia. Ni en Triana, aunque sea ahora su lugar de adopción. Un futbolista por el que hace tres años pagaron en el mercado 96 millones de euros y que, tras un verano de tentaciones, lo apartó todo para volver a Heliópolis. Donde ha encontrado su casa. Es Antony el más reciente, que no el único ni último, ejemplo de grandes figuras del fútbol que han elegido al Real Betis como su destino regateando por el camino ofertas millonarias, ambiciones de plata segura y vestuarios con olor a Champions. El Betis como aspiración, como trampolín, como refugio o como reto. Antony rechazó una enorme propuesta del Bayern de Múnich el último día del mercado de fichajes. Los alemanes le daban más dinero al Manchester United y doblaban el salario que va a percibir el brasileño en el Betis. Pero dijo que no. Como ya había hecho en los meses anteriores ante las aproximaciones del Bayer Leverkusen y equipos de Italia, Francia Turquía y Arabia Saudí. Esa determinación repetida una y otra vez condicionó al mercado y elevó la estima de los seguidores verdiblancos, que veían cómo un jugador con una tasación reciente tan alta y que prácticamente podía elegir destino en este complejo mundo del fútbol había decidido que el Betis era su hogar. Una suerte trabajada en los meses de su cesión, cuando el club se volcó en su adaptación y en hacerle sentir feliz pensando en hacer más sencillo un futuro juntos que finalmente se ha podido dibujar después de la apuesta del futbolista y de la inversión de 22 millones de euros más variables que ha realizado el consejo de administración de Haro y Catalán.

La historia de Antony ha dado la vuelta al mundo con una repercusión sensacional y con muchas preguntas por parte del aficionado medio sobre por qué un futbolista de esta altura elige a un club como el Betis pudiendo ganar más dinero y engordar con títulos seguros su vitrina en otros lugares. Pero es una historia que no es nueva y que en Heliópolis ha sucedido con diferentes protagonistas que también sorprendieron a todos eligiendo Heliópolis por encima de dólares y buscando otros desafíos personales. Finidi George, Denilson de Oliveira y Nabil Fekir, cada uno con sus matices, encarnan ese perfil de futbolista top que contraviene al mercado y a sus propios agentes o familiares para decirle a todo el mundo que «Betis, Betis o Betis».

Finidi, un campeón de Europa y el no al Madrid

Corría el mes de julio de 1996 cuando el Betis, con Manuel Ruiz de Lopera a los mandos, negociaba con el Ajax la contratación de Finidi. El nigeriano se había proclamado campeón de Europa un año antes con el club holandés siendo titular junto a figuras como Van der Saar, Blind, los hermanos De Boer, Davids, Seedorf, Overmars, Litmanen o Kluivert. Media Europa se lanzó a por estos futbolistas, que fueron a clubes como el Milan, Madrid o Barcelona pero el Betis se entrometió. Quería Lopera a Alfonso en sus filas y veía cómo el Madrid atacaba a Finidi así que llegó a un acuerdo con el Ajax por el nigeriano a cambio de 1.200 millones de pesetas (7,2 millones de euros). En la comunicación entre el club holandés y el bético se reconocía el pacto a pesar del interés blanco, según publicaba ABC: «El Ajax le entrega al Betis el pase internacional del jugador internacional Finidi George. Las condiciones son las mencionadas en nuestro fax del 24 de junio de 1996. Después de vuestra confirmación escrita del acuerdo entre el Real Betis Balompié y el jugador Finidi George nosotros cancelamos la reunión que ha sido pedida por el Real Madrid. Esperamos que este acuerdo sea suficiente para la Federación Española de Fútbol».

«Sabemos que el Madrid, por indicación de Fabio Capello, se ha interesado por Finidi. Si ahora lo quiere, tiene que hablar con el Betis porque el jugador está amarrado», decía Lopera desafiante. Finidi, que coincide con Antony en haber explotado en Europa en el Ajax, fue presentado en el Villamarín en loor de multitudes. »No doy un paso atrás, vengo a ganar títulos con el Betis«, señalaba el nigeriano ante 40.000 béticos enfervorecidos por su contratación. Sus icónicas celebraciones con el sombrero tienen detalles del actual Antonio de Triana con el que se está popularizando el brasileño en la demostración de su adaptación.

Denilson, el más caro del mundo

Un año después se disputaba la Copa América en Bolivia y en las madrugadas españolas destacaba un joven jugador brasileño que respondía al nombre de Denilson de Oliveira. Lopera comentó su nombre en una junta directiva celebrada en la calle Jabugo y fue a por todas a pesar de la competencia de Real Madrid, Barcelona, Juventus, Lazio o Parma. Núñez y Gaspart no se ponían de acuerdo en la idoneidad de su incorporación; Lorenzo Sanz viajó a Sao Paulo pero no consiguió desbloquear el fichaje; Sergio Cragnotti, propietario de la Lazio, afirmaba «estoy más decidido que nunca a fichar a Denilson, este fin de semana viajaré a Brasil para cerrarlo», con una oferta de 4.600 millones de pesetas; y el Betis avanzó con el Sao Paulo a través del intermediario Fernando Torcal hasta cerrarlo y de tal forma que emisarios del club brasileño aterrizaron con el agente Luiz Viana en Sevilla y tras horas y horas de negociación, con pausas para que Lopera fuera a una misa de difuntos, se alcanzó el acuerdo definitivo: 5.000 millones de pesetas (30 millones de euros) y Denilson pasaba a ser el jugador más caro del mundo, por encima de sus compatriotas Rivaldo y Ronaldo.

Todos los ojos se centraban así en un Betis capaz de agitar de esa forma el mercado y desafiar de nuevo a los más grandes por un futbolista que meses después destacó en el Mundial de Francia 98. De hecho, jamás ha vuelto a pagar una cifra tan alta por un futbolista. «Dios ha querido que fiche por el Betis», señalaba entonces Denilson tras firmar. Un brasileño zurdo y estelar, como Antony.

La palabra de Fekir

La historia de Nabil Fekir es la de un campeón del mundo en 2018 que estuvo muy cerca de irse traspasado al Liverpool ese verano por 60 millones de euros pero la operación se frustró a última hora por diferentes versiones. En Inglaterra señalaban que era por el estado de su rodilla en el reconocimiento médico pero el jugador siempre acusó al presidente del Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, de haber frustrado esa marcha. Se quedó en su tierra Fekir apurando su contrato y saliendo de nuevo al mercado en 2019, cuando eligió al Betis por delante de una miríada de equipos que suspiraban por sus servicios. La operación se llevó en secreto a través de José Miguel López Catalán, entonces consejero delegado heliopolitano, y el intermediario François Gallardo. Emisarios verdiblancos como Alexis Trujillo, entonces director deportivo, y Federico Martínez Feria, director general, viajaron a Lyon para cerrar el acuerdo con el futbolista, su agente y sus familiares. La mujer de Fekir estuvo en Sevilla conociendo la ciudad y el club con una atención impecable por parte del club y con máxima discreción.

Cuando ABC de Sevilla desveló la intención del Betis de contratar a Fekir el mercado se agitó y muchos no creyeron que ese Betis, que había terminado décimo la temporada anterior y que empezaba un nuevo ciclo con Rubi como entrenador tras la etapa de Quique Setién y sin Serra Ferrer, pudiera acceder a un talento tan mayúsculo como el que brindaba cada fin de semana el zurdo en Lyon. El acuerdo estaba muy avanzado pero no cerrado cuando clubes como el Nápoles, Villarreal y Milan llamaron a las puertas de Fekir para tratar de convencerle. «He dado mi palabra al Betis y la decisión está tomada. Mi palabra es más importante que cualquier otra cosa», señalaba el francés a todos los interesados, que veían frustrados cómo el Betis ganaba la mano a cambio de 20 millones de euros. Incluso el Sevilla, una vez Fekir aterrizado en Sevilla, llamó a través de Monchi al futbolista para decirle que «se había equivocado de club». Fekir, campeón del mundo, quería liderar al Betis y así lo hizo en los años posteriores en una etapa histórica que concluyó en el verano de 2024.

Estos tres ejemplos son los más similares en la trayectoria del Betis a la historia que ha protagonizado Antony en estos días. En otro escalón están jugadores como Gerrie Mühren, que antes de llegar a Heliópolis había ganado tres Copas de Europa con el Ajax de Cruyff y que fue fichado gracias al trabajo de José María de la Concha en 1976; Carlos Diarte, que tenía en 1980 ofertas del Atlético, Sporting y clubes ingleses, pero prefirió el Betis por estar Luis Carriega a los mandos; Nery Alberto Pumpido, campeón del mundo con Argentina en 1986 y que se incorporó a un Betis irregular en 1988 y que coqueteaba ya con el desastre posterior; Roque Santa Cruz, que aterrizó en Heliópolis para un Betis que trataba de resurgir y estaba recién ascendido en 2011 tras triunfar en el Bayern de Múnich y el Manchester City; o Rafael Van der Vaart, quien en 2015 acababa su etapa en el Hamburgo después de haber llegado muy alto en el Ajax, Real Madrid y selección holandesa, y eligió al Betis por estar cerca de sus raíces familiares. El caso de Isco, que estaba en paro a pesar de su extraordinario currículum, tiene su punto diferencial sobre los demás en esta relación de estrellas que optaron por el Betis.