Antony, dispuesto a bajarse el sueldo para salir del Manchester United

El culebrón del verano en Heliópolis es, sin duda, el del fichaje de Antony. Si hace unos días aumentó el optimismo en el Betis sobre la posibilidad de seguir disfrutando del brasileño una temporada más, esta posibilidad toma fuera con las noticias que llegan desde Inglaterra. Y es que, según The Sun, Rubén Amorim, técnico del Manchester United, habría pedido acelerar las salidas de Antony, Garnacho, Rashford y Sancho.

El técnico no cuenta con estos jugadores y no los quiere en la concentración que van a llevar a cabo en Estados Unidos. Según el citado medio, Amorin habría advertido al club que no les convocará y les dejará entrenando en solitario si llegara el caso.

Por su parte, el jugador brasileño tampoco tiene demasiado interés en seguir e el United. Según el Manchester Evening News, Antony estaría dispuesto a bajarse la ficha hasta un 30 por ciento para salir definitivamente del club red. Una rebaja sustanciosa, pero insuficiente para las posibilidades actuales del Betis.

Ramón Alarcón, CEO de la entidad, y Manu Fajardo, director deportivo, se desplazaron a Inglaterra para plantear el primer escenario en el que quieren manejarse de cara a garantizar la continuidad del brasileño. Tras cuadrar cuentas con sus agentes y declarar el futbolista al club inglés su intención de seguir en Heliópolis, los dirigentes béticos acudieron a Londres con fórmulas imaginativas debajo del brazo que parece que abren la puerta a un futuro acuerdo, aunque las partes reconocen que puede tardar unas semanas en concretarse. La idea de la propiedad compartida es algo que siempre ha planteado el Betis dado que Antony es un jugador que le costó al United cien millones hace tres años y que ahora, aunque su valor sea mucho más bajo, sigue estando fuera del alcance de las arcas verdiblancas.

No obstante, las informaciones que llegan desde Reino Unido señalan más a una desvinculación total entre jugador y club inglés. Una fórmula que hace que el futbolista se aleje del Betis, aunque aún quede mucho mercado por delante (muy a pesar de Amorin).