Antony y Cardoso cierran la temporada con dos mensajes: «Mucho Betis siempre»

Despedida y cierre en el Betis, pero depende y mucho de quienes digan ahora adiós en sus redes sociales, por si realmente se están despidiendo de forma indefinida o tan sólo ponen un punto y seguido en su aventura como verdiblanco. La cuestión es que tanto Antony como Johnny Cardoso han elegido este sábado por la tarde para seguir a sus compañeros y dirigirse al beticismo, echando el telón del curso, con la pena de haber perdido la final de la Conference ante el Chelsea, pero con la satisfacción plena ambos de haber podido exprimir al máximo una temporada a la par de competitiva como exigente como ha sido la que concluye. Se recuerda en este punto que las situaciones extradeportivas de los futbolistas hoy día en Heliópolis son bien distintas: en el club verdiblanco negociarán con el Manchester United una nueva cesión por Antony; mientras que se busca poder rentabilizar una futura marcha de Cardoso con una buena venta que garantice ingresos.

Sea como fuere, y a sabiendas de que ahora arrancan las vacaciones del club verdiblanco, tanto Antony como Cardoso han abrochado el curso con dos mensajes dispares que vienen a tener como destinataria a la afición bética. En el caso del primero, el atacante brasileño ha realizado un vídeo en sus redes sociales en el que agradece lo importante que se ha sentido desde primera hora en el Betis, y a juzgar de algunas frases, parece despedirse del club, aunque no está ni mucho menos descartado que pueda continuar un año más. Un comunicado que forma parte de show, porque los verdiblancos apurarán todas sus opciones con el fin de volver a tenerlo cedido guardándose ahora una opción de compra. Lo cierto es que hay frases que invitan a pesar en que su último duelo fue frente al Chelsea pero aún no hay nada decidido sobre su futuro.

«Hoy se cierra uno de los capítulos más bonitos de mi vida», iniciaba Antony en su audiovisual. «Y antes de que se acabe esta página de mi historia, necesito contarles por qué ustedes fueron y siempre serán tan especiales para mí. Desde pequeño, el fútbol no era solo un sueño o mi única oportunidad de cambiar de vida, como tantos dicen por ahí. Para mí era más que eso. Era mi alegría. Mientras otros veían en el fútbol una salida, yo veía una llegada. El único lugar donde me sentía completo. Contaba los minutos para correr tras el balón. Jugar no era un escape, era un destino. Era felicidad pura. La vida me llevó lejos, de la favela al mundo. Salí de Brasil, jugué en Holanda, jugué en Inglaterra. Dejé de ser solo un niño y me convertí en padre. Muchas cosas cambiaron», manifestaba el brasileño, refiriéndose a su cruda historia de superación ya contada.

«Pero el fútbol, el fútbol siempre estuvo allí. Siempre fue mi refugio. Hasta que un día, todo se vino abajo. Del cielo al infierno. El balón dejó de entrar, la alegría fue desapareciendo, mi mundo se oscureció y empecé a dudar de mí mismo, de mi talento y de mi pasión por el fútbol», proseguía, de forma implícita, sin mencionar cómo su talento se apagó en Mánchester. «Fue entonces cuando el fútbol me dio un último regalo. Ustedes», proseguía, aludiendo a los béticos. «Cuando llegué aquí, no sabía qué esperar. Pero ni en mis mejores sueños, imaginé encontrar lo que encontré. Desde el primer paso en este club, sentí algo distinto. Fue como volver a casa, como reencontrar una parte de mí que pensé haber perdido. Con ustedes, volví a sonreír. Con ustedes, volví al niño de antes. Aquel que amaba el fútbol con todo el corazón. Con ustedes, el fútbol volvió a ser amor. El amor verdadero. Gracias por acogerme como a uno de la familia. Gracias por devolverme la alegría de jugar al fútbol. Y gracias por recordarme por qué me enamoré de este juego. Mi casa, mi gente, mucho Betis siempre«, animaba en ese sentido Antony. Le han respondido compañeros como Isco en el mismo mensaje, a lo que el malagueño le replicaba lo siguiente: «Gracias por venir al Betis, gracias por tu humildad y tu compromiso dentro y fuera del campo. Te queremos, Antonio de Triana», deslizaba. Reaccionaron igualmente otros efectivos como Bartra, Natan y Marc Roca.

Cardoso: «Yo nunca vi nada igual, gracias por cada apoyo»

Asimismo Cardoso elegía Instagram para expresarse a través de su perfil oficial con el fin de dedicarle unas emotivas palabras al beticismo directas al corazón: «No terminamos como queríamos, pero nos vamos con la cabeza alta y el corazón lleno de orgullo. Han sido meses de entrega, superación, mucha pasión y todo valió la pena por vivirlo junto a vosotros, béticos. Lo que construimos juntos va mucho más allá del resultado. Me llevo cada momento con esta camiseta y sobre todo, el amor recíproco que vino desde la grada, yo nunca vi nada igual. Gracias por cada apoyo, cada canto, cada muestra de pasión. Esto es el Betis y esto es para siempre», apostillaba.