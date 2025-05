Antony, un bético nacido en el barrio de la alegría: «Todos tenemos ganas de conquistar, pero tenemos que ir con mucha humildad»

Un hombre que se confiesa feliz en el barrio de la alegría. Así se ha expresado Antony en una entrevista con Jorge Valdano que ha sido emitida este lunes por la noche previo a la Feria de Abril, y en ella ha vuelto a quedar patente lo marcado que tiene el Betis en su piel el talento brasileño, por quien el club verdiblanco agotará todas sus posibilidades con el fin de que su vinculación no concluya en junio y pueda proseguir el curso que viene. Es la intención que tienen todas las partes después de que el rendimiento del extremo haya sido francamente extraordinario, titular indiscutible para Pellegrini y ya talismán para una afición que le quiere ver jugar la Champions el curso que viene, y mucho antes, si es posible, levantar un título como es la Conference siempre que antes se bata a la Fiorentina este mismo jueves. Pero paso a paso siempre y la modestia se demuestra ganando.

Bromeaba en el inicio del diálogo Valdano sobre el tiempo que hacía en Mánchester, inhóspito a su parecer, con el fin de sacarle una sonrisa muy española a Antony, que se profesa bético y satisfecho de estar en Sevilla vistiendo y honrando la verdiblanca: «Aquí con el sol, la comida, las personas, es muy bueno. ¿La gente del Betis? Están muy feliz, y yo también. Por el cariño de todos. De todas las personas del club. Desde mis primeros días duermo y me despierto sonriendo», admitía.

La ambición es sin duda la hoja de ruta para un futbolista diferencial como es atacante del Betis: «Tenía muchas ganas de encontrar este nuevo desafío. Y los jugadores y todas las personas del club tenían cariño conmigo. Me sentía en casa; me sentía muy bien. Y bueno, cuando entro dentro del campo y quiero funcionar siempre. En Mánchester no tenía mucha oportunidad, pero trabajaba en casa para estar preparado porque sabía que iba a ser muy feliz. Con la mentalidad buena y físicamente bien. Tengo fisioterapeuta desde hace siete años ya, y me preparaba para estas oportunidades», sostenía, sin dejar de hacer alusión a lo que se viene, nada menos que la vuelta de unas semifinales de la Conference tras haber derrotado a la Fiorentina en ese primer pase: «Todos tenemos ganas de conquistar, pero tenemos que ir con mucha humildad», deslizaba. Respondió lo clave que ha sido en su recuperación Pellegrini: «Me llamó estando en Inglaterra. Es un entrenador increíble por la historia que tiene, por los clubes que ha pasado. Por los títulos que tiene. Cuando llegué aquí, desde el primer día, me dio una confianza y una libertad. Lo más importante es que sea feliz, me dice. Me deja tranquilo y entro tranquilo a los partidos. Me dice que no haga veinte jugadas; pero sí tres o cuatro (importantes). Pellegrini habla lo justo, es muy bueno por el ambiente que crea y la relación que tiene con todos».

Reiteraba Valdano la unión del vestuario que se viene viendo de lejos en Heliópolis: «Es la mejor decisión que he tomado. Cuando estoy feliz, las cosas salen bien. Para mí claro que es importante hacer gol o hacer asistencias, pero estar feliz conmigo es lo más importante. Me encontré conmigo aquí y bueno, las cosas están saliendo muy bien», indicaba. Comentó aquel gesto con Isco tras fallar un gol cantado en Montilivi, y de cómo el malagueño trató de animarlo en aquella acción: «Hoy sé diferenciar las cosas: tengo que mejorar aquí o aquí», abundaba. «El ambiente aquí es increíble, una locura. Es por eso por lo que estamos tan bien en el campo. Fuera y dentro son la misma cosa: todos los jugadores juntos y es lo mejor para el grupo», apuntaba Antony, sin dejar de escatimar en elogios hacia el beticismo: «La afición es increíble, está todos los partidos con nosotros. Es muy importante siempre jugar con la afición. Siempre me dijeron que eran buenos, pero desde mi primer partido, ¡uf! Yo vi que el Betis era de mucho sentimiento, por eso vine aquí», expresaba.