Antony es baja definitiva para el derbi: al Betis le deniegan la cautelarísima

La justicia ordinaria no concede esta medida al club verdiblanco para que el brasileño pueda actuar en el Ramón Sánchez-Pizjuán

El TAD deniega la cautelar a Antony para jugar el derbi

Antony, tras el partido ante el Utrecht
Antony, tras el partido ante el Utrecht
Nacho Pérez

El brasileño Antony será baja de forma definitiva en el Betis para el derbi del próximo domingo ante el Sevilla. La justicia ordinaria ha denegado al club verdiblanco la cautelarísima a través de la cual habría quedado provisionalmente sin ... efecto la tarjeta roja vista el pasado fin de semana durante el partido ante el Girona.

