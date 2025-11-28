Antony es baja definitiva para el derbi: al Betis le deniegan la cautelarísima

El brasileño Antony será baja de forma definitiva en el Betis para el derbi del próximo domingo ante el Sevilla. La justicia ordinaria ha denegado al club verdiblanco la cautelarísima a través de la cual habría quedado provisionalmente sin ... efecto la tarjeta roja vista el pasado fin de semana durante el partido ante el Girona.

El Betis había mostrado su disconformidad con la decisión del árbitro durante el duelo disputado el pasado domingo en La Cartuja y, tras recurrir sin conseguir el efecto deseado a Disciplina, Apelación y TAD, ahora se encuentra con una nueva negativa que consolida como inviable la presencia de Antony en el duelo ante el Sevilla.

Antony ya el pasado jueves mostró su tristeza por no poder estar disponible para Pellegrini en el partido de eterna rivalidad de la ciudad. El brasileño llegó a derramar alguna lágrima tras el partido del Utrecht mientras afirmaba que «es el partido más importante del año y no poder jugarlo es duro».

A la baja de Antony hay que sumar las de Isco, Bellerín y las probables de Pau López, Amrabat y Lo Celso. El brasileño, no obstante, se espera que esté el sábado con el resto de sus compañeros en el entrenamiento a puertas abiertas organizado por el club en La Cartuja.