Antony, sobre el apodo 'Antonio de Triana': «Al principio estaba un poco confundido, tuve que preguntar a gente del club»

Antony sigue siendo uno de los nombres propios del panorama bético. En las últimas horas, el extremo brasileño se ha pasado por Globo Esporte, uno de los medios principales de Brasil, para comentar la actualidad del Betis y de la selección brasileña. ... Además, también ha tratado temas que han sido muy sonados en los últimos meses, como su relación con el Manchester United o su rechazo al Bayern de Múnich.

Cuestionado sobre su decisión de elegir al Betis por encima del Bayern de Múnich, Antony declaró que su felicidad y la de su familia fue un aspecto clave: «Este es un lugar donde soy muy feliz, donde todos los que me recibieron han sido muy amables. La decisión también la tomé yo porque me encuentro bien, estoy feliz y porque sé cómo es mi día a día aquí. Además, todo estaba ya arreglado con el club, porque di mi palabra. Todo se acordó verbalmente; no podía hacerme esto a mí mismo ni al club. Así que la decisión también fue, en gran medida, familiar».

A su vez, en la entrevista reconoce que, en los últimos días de mercado, llegó a hablar con Vincent Kompany, entrenador del Bayern de Múnich: «Me dejó de piedra. Estamos hablando de un gigante mundial, el Bayern de Múnich, donde un entrenador con semejante trayectoria, Kompany, me llama. Y tuvimos una conversación. Fue súper amable conmigo, me dijo que siempre le había gustado mucho mi fútbol, y esto fue a las once de la noche, un poco después de las once. Y, quisiera o no, me afectó mucho. Por la grandeza del club, del entrenador y la forma en la que me trató y me habló. Pero lo que también influyó mucho en mi decisión fue mi familia. Se trata de velar por mis hijos. Lorenzo (uno de sus hijos) adora este lugar, adora esta ciudad. Cuando estábamos de vacaciones en Brasil, sin saber nada, siempre me preguntaba que cuándo volveríamos a España».

Las aportaciones ofensivas y la alegría que mostró en su juego durante su etapa como cedido en la temporada 24-25 le sirivió para ganarse el apodo de 'Antonio de Triana'. Así ha explicado en la entrevista lo que significa para él que la gente le conozca por dicho mote: «Estoy muy agradecido por el cariño, no solo por el apodo, sino desde que llegué, por cómo me recibieron, cómo me trataron, el cariño que me tienen. Aquí siempre me llaman Antonio, y se lo agradezco mucho. Siempre que juego, intento corresponder a todo ese cariño. Todo suma, es increíble, incluso al principio estaba un poco confundido, tuve que preguntar a gente del club y me lo explicaron más o menos».

Su gran rendimiento con la camiseta verdiblanca le sirvió para regresar a una convocatoria con la selección brasileña, colocándose en la terna de atacantes candidatos para disputar el Mundial con la Canarinha. «A pesar de haber participado ya en un Mundial, jugar otro sería un sueño hecho realidad. Claro que estoy ansioso, sueño con ese momento porque vestir la camiseta de la selección y representar a todo el país es muy gratificante. Sé cuánta gente me apoya y que yo los represento. Estoy haciendo mi parte, con mucha tranquilidad. Siempre intento mejorar en cada partido, en cada entrenamiento. Soy muy exigente conmigo mismo, y haré todo lo que esté a mi alcance, todo lo que esté en mi mano. Siempre estaré al 100% preparado, haciendo mi trabajo para volver a vestir la camiseta de la selección, porque para mí sería un sueño jugar otro Mundial», declaró el '7' bético.

Respecto a cómo está siendo para él y su familia vivir en Sevilla, Antony fue tajante en su respuesta: «Es genial. Venimos de Brasil, un país cálido, y la comida aquí tiene muchas cosas parecidas. Es una ciudad increíble, una de las más cálidas de España. Aquí en invierno sale el sol todos los días, por la mañana y por la tarde, a diferencia de Inglaterra, donde ya hace frío y llueve. Los que venimos de Brasil estamos acostumbrados a esto, y por eso me adapté tan rápido. Y el español es más fácil que el inglés».

Precisamente, preguntado por sus últimas semanas como jugador del Manchester United, el futbolista paulista quiso evitar las polémicas: «Sí, me sentí poco respetado, pero eso también forma parte del proceso. No guardo rencor, no estoy enfadado con nadie. Esta experiencia me ha servido de gran aprendizaje para saber cómo afrontar ciertas situaciones con las herramientas adecuadas y con sabiduría, porque es parte de la vida, parte del proceso. También estoy muy agradecido al United, porque no solo viví malos momentos allí, sino que también tuve buenos momentos con gente maravillosa que conocí. Ahora estoy aquí en el Betis. Mi etapa en Mánchester fue una experiencia muy buena y estoy muy contento de estar aquí».

Finalmente, cuestionado por sus orígenes, Antony quiso tener unas palabras bonitas hacia la gente de las favelas: «La favela es un lugar que amo, quiero que quede muy claro. Siempre la amaré, siempre la llevaré conmigo. Es un lugar que me ha enseñado muchísimo. Me representa profundamente porque sé lo que es vivir allí, sé lo difícil que es. Y cuando alguien de la favela logra algo, también es mi logro, porque sé que no es fácil. Me inspira a esforzarme más cada día, a mejorar mis estadísticas, a marcar más goles, a dar más asistencias, porque al final, represento a todos ellos».