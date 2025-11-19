Antonio Cordón, sobre su 'pique' con Ángel Haro: «Cuando hablo, no me gusta callarme»

Continúa el 'pique' entre Antonio Cordón y Ángel Haro. En la entrevista que ha concedido este miércoles el director de fútbol profesional del Sevilla FC al programa Libre y Directo de Radio Sevilla, el gerente pacense ha reaccionado a la expresión « ... un elefante en un taburete» que mencionó el presidente bético tras la primera rueda de prensa de Cordón en la entidad sevillista.

«Cada uno tiene los medios de expresar sus cosas, por eso tenemos libertad de expresión y de manifestar lo que queremos. Cuando hablo, no me gusta callarme las cosas. Hablo lo que siento y lo que veo. Indudablemente, tengo la suerte de conocer un nuevo presidente más. He estado con muchos presidentes, que seguro que trabajan muchísimo, y que la mayoría que he conocido tienen sus empresas y sus negocios. Ellos trabajan en sus empresas y sus negocios, no se dedican, ni mucho menos, al cien por cien al club. José María (Del Nido Carrasco) sí se dedica cien por cien al club. Entonces, es normal que haya dicho que no he visto una persona que trabaje tanto porque es la verdad que es la primera vez que me encuentro un presidente que trabaja al cien por cien en el club», explicó el extremeño.

Precisamente, esta polémica viene del día de la presentación de Cordón como nuevo director deportivo del Sevilla, allá por junio de 2025. «El Sevilla es ahora mismo un elefante arrodillado, con dos piernas arrodilladas y tiene la capacidad con la ayuda de los trabajadores de echarle la cuerda y de que se impulse con las dos patas que tiene y se sostenga sobre las cuatro patas». «Me ha sorprendido mucho el presidente del Sevilla. No he visto nunca un presidente que trabaje más que él. Me ha sorprendido», declaró el encargado de la dirección deportiva del conjunto de Nervión.

Días después, Ángel Haro, presidente de la entidad verdiblanca, respondió a esa declaración de Cordón en la presentación de Álvaro Valles como nuevo futbolista del Real Betis: «Tampoco me ha sorprendido mucho porque ya me habían llegado algunos rumores. Los comentarios hay que tomarlos como son, tampoco es mi guerra. Me llegó algún comentario de un elefante en un taburete y cosas de este tipo, de cómo trabaja un presidente o no. Ni Fernando Roig ni yo estamos preocupados por ese tipo de comentarios de una persona que ya no está con nosotros, y como comprenderéis, no puedo desearle suerte».