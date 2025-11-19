Suscríbete a
+Palmera

Antonio Cordón, sobre su 'pique' con Ángel Haro: «Cuando hablo, no me gusta callarme»

El director de fútbol profesional del Sevilla FC recalca que José María Del Nido Carrasco es el único presidente con el que ha trabajado que se dedica al cien por cien a su club

El Betis - Getafe se jugará el domingo 21 de diciembre a las 21.00

Antonio Cordón, posando el día de su presentación como director deportivo del Real Betis, junto a Ángel Haro
Antonio Cordón, posando el día de su presentación como director deportivo del Real Betis, junto a Ángel Haro fernando ruso

Fede Tozzo

Continúa el 'pique' entre Antonio Cordón y Ángel Haro. En la entrevista que ha concedido este miércoles el director de fútbol profesional del Sevilla FC al programa Libre y Directo de Radio Sevilla, el gerente pacense ha reaccionado a la expresión « ... un elefante en un taburete» que mencionó el presidente bético tras la primera rueda de prensa de Cordón en la entidad sevillista.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app