Antonio Caro deja de ser consejero del Betis por razones personales

El hijo de Joaquín Caro Ledesma accedió al cargo en 2023 en representación de las acciones familiares agrupadas en Antea Corporación

Antonio Caro, en la Casa de ABC de Sevilla
Antonio Caro, en la Casa de ABC de Sevilla juan flores
Mateo González

Antonio Caro Porcuna, hijo de Joaquín Caro Ledesma, uno de los accionistas de referencia del Real Betis, ha dejado su puesto en el consejo de administración del club verdiblanco por «razones personales», según un comunicado que ha emitido la entidad en el mediodía ... de este viernes. El nombramiento de Caro Porcuna se produjo a finales de 2023 en virtud de la entrada en el consejo de la representación accionarial del paquete familiar tras alcanzar un acuerdo de consenso con el proyecto del club con Ángel Haro y José Miguel López Catalán.

