Antonio Caro deja de ser consejero del Betis por razones personales

Antonio Caro Porcuna, hijo de Joaquín Caro Ledesma, uno de los accionistas de referencia del Real Betis, ha dejado su puesto en el consejo de administración del club verdiblanco por «razones personales», según un comunicado que ha emitido la entidad en el mediodía ... de este viernes. El nombramiento de Caro Porcuna se produjo a finales de 2023 en virtud de la entrada en el consejo de la representación accionarial del paquete familiar tras alcanzar un acuerdo de consenso con el proyecto del club con Ángel Haro y José Miguel López Catalán.

El comunicado que ha emitido el club verdiblanco reza así: «Antonio Caro Porcuna, hasta ahora consejero del Real Betis Balompié, ha presentado su renuncia al cargo por razones personales.

El empresario fue nombrado consejero en la Junta General de Accionistas de diciembre de 2023 por proporcionalidad y desde entonces ha representado en el consejo las acciones de Antea Corporación SL.

El club quiere agradecer a Antonio Caro su colaboración y desempeño durante este periodo«.