Ante el Girona, segunda mejor asistencia del Betis como local

Anunció el Real Betis a través de la megafonía del estadio de la Cartuja que han acudido 64.268 espectadores al duelo de este domingo 23 de noviembre frente al Girona, y el estallido de júbilo por parte del beticismo fue brutal, máxime en el ... día en el que el club hizo pública, con un tifo desplegado en la grada de Fondo, la renovación de Isco hasta el 2028. Pero la fiesta no fue completa, dado que no supera el récord conseguido hasta ahora, pese a que se vio a muchísimo aficionado bético en las gradas del coliseo cartujano por lo beneficioso de la hora temprana a la que se disputó el encuentro.

Esta cifra finalmente no supera a los 65.222 espectadores que asistieron al Betis - Athletic Club correspondiente a la tercera jornada de la presente liga, que sigue siendo la cifra histórica de afluencia a un partido del Betis como local en cualquier competición. Hasta entonces, lo era el último derbi ante el Sevilla disputado en el Benito Villamarín (2-1), el correspondiente a la segunda vuelta de la pasada temporada, con 58.538 aficionados.

Ya atrás quedan, por tanto, los 59.916 espectadores que acudieron al coliseo heliopolitano al encuentro de semifinales de la Copa del Rey del curso 21-22, que terminó ganando el Betis, frente al Rayo Vallecano. Esa asistencia de público era, hasta ese momento, la mayor como local del club bético en cualquier competición.

La relación de asistencia de público a los partidos ligueros del Betis como local en la presente temporada es la siguiente:

Alavés: 54.646 espectadores.

Athletic: 65.222 espectadores.

Real Sociedad: 59.773 espectadores.

Osasuna: 50.034 espectadores.

Atlético de Madrid: 57.537 espectadores.

Mallorca: 54.747 espectadores.

Girona FC: 64.268 espectadores.