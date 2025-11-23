Suscríbete a
Betis - Girona

Ante el Girona, segunda mejor asistencia del Betis como local

13ª jornada

64.268 espectadores acudieron al duelo liguero, que no superan a los 65.222 seguidores que presenciaron el duelo ante el Athletic de la tercera jornada del presente campeonato

Cifra histórica de asistencia en un partido del Betis como local en LaLiga

Betis - Girona, en directo

Imagen del estadio de la Cartuja en los prolegómenos del Betis - Girona
Imagen del estadio de la Cartuja en los prolegómenos del Betis - Girona
Jesús Sevillano

Jesús Sevillano

Anunció el Real Betis a través de la megafonía del estadio de la Cartuja que han acudido 64.268 espectadores al duelo de este domingo 23 de noviembre frente al Girona, y el estallido de júbilo por parte del beticismo fue brutal, máxime en el ... día en el que el club hizo pública, con un tifo desplegado en la grada de Fondo, la renovación de Isco hasta el 2028. Pero la fiesta no fue completa, dado que no supera el récord conseguido hasta ahora, pese a que se vio a muchísimo aficionado bético en las gradas del coliseo cartujano por lo beneficioso de la hora temprana a la que se disputó el encuentro.

