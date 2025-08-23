Ante el Alavés, primera victoria del Betis en la Cartuja en partido oficial

A la sexta fue la vencida y por fin se quitó el Betis el sambenito de no ganar en partido oficial en el Estadio de la Cartuja, la que será su casa para los encuentros como local que disputará durante, al menos, esta campaña recién empezada y la próxima. Y es que el 1 a 0 ante el Alavés gracias al gol de Gio Lo Celso supuso la primera victoria del primer equipo bético en partido oficial en el recinto compartido entre Sevilla y la vecina localidad de Santiponce.

Hay que aclarar que la Copa del Rey ganada en el año 2022, al haberse producido en la tanda de penaltis gracias al gol de Miranda tras el fallo de Yunus Musah, para las estadísticas cuenta que el partido, los 90 minutos y su correspondiente prórroga, finalizó con empate, tras el 1-1 firmado por Borja Iglesias y Hugo Duro. Esa ha sido la última, y felicísima, vez que el Betis jugó un partido oficial en la Cartuja.

Así que los cuatro encuentros anteriores que el Betis jugó en el campo cartujano fueron de LaLiga. En la temporada 07-08, el primer equipo bético jugó en la Cartuja ante el Valladolid, por clausura del Villamarín por incidentes, y el empate a uno con el que finalizó aquel encuentro sirvió para que los heliopolitanos se asegurasen la permanencia una temporada más en Primera división. Mark González marcó en aquella ocasión para los béticos, mientras que Víctor Fernández empató para los pucelanos.

En la campaña 06-07, el conjunto verdiblanco disputó sus tres primeros partidos como local en la Cartuja también por incidentes ocurridos en el Benito Villamarín durante la temporada anterior, la 06-07. En aquella ocasión, empezó empatando (3-3) con el Villarreal que dirigía Manuel Pellegrini, con los goles de Juanito, Fernando y Edu para el Betis, y doblete de Forlán y tanto de Pires para los castellonenses.

Los siguientes partidos de esa campaña 06-07, ante la Real Sociedad y el Getafe, terminaron en derrota. Garrido anotó el 0-1 para el cuadro vasco, mientras que Güiza y Casquero marcaron los goles para el 0-2 de los azulones.