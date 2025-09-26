Suscríbete a
Real Betis

El ansiado y necesitado regreso de Marc Roca

El centrocampista catalán volvió a jugar ante la Real Sociedad y contra el Nottingham Forest ralló a buen nivel, incluso le dio la asistencia a Antony para el 2-2 final

Marc Roca volvió 218 días después

Marc Roca celebra el gol de Antony frente al Nottingham Forest
Marc Roca celebra el gol de Antony frente al Nottingham Forest EFE
Jesús Sevillano

Era uno de los jugadores que más esperaba la afición del Betis. Y su celebración del gol de Antony tenía el significado de sacarse toda la rabia contenida por no haber podido ayudar al equipo y estar a disposición del entrenador durante tanto tiempo. Marc ... Roca está de vuelta. Y lo ha hecho, después de jugar los últimos 20 minutos ante la Real Sociedad, con un gran segundo tiempo ante el Nottingham Forest en el que le imprimió una fuerte intensidad al centro del campo y, gracias a su llegada al área rival, darle al brasileño la asistencia para el tanto que valió para el 2 a 2 final ante los británicos y empezar sumando en la Europa League.

