El ansiado y necesitado regreso de Marc Roca

Era uno de los jugadores que más esperaba la afición del Betis. Y su celebración del gol de Antony tenía el significado de sacarse toda la rabia contenida por no haber podido ayudar al equipo y estar a disposición del entrenador durante tanto tiempo. Marc ... Roca está de vuelta. Y lo ha hecho, después de jugar los últimos 20 minutos ante la Real Sociedad, con un gran segundo tiempo ante el Nottingham Forest en el que le imprimió una fuerte intensidad al centro del campo y, gracias a su llegada al área rival, darle al brasileño la asistencia para el tanto que valió para el 2 a 2 final ante los británicos y empezar sumando en la Europa League.

El centrocampista catalán lo ha pasado mal. La pasada temporada despareció tras el choque en el que precisamente se destapó con dos goles, contra la Real Sociedad en el Benito Villamarín. Más de siete meses de ausencia en los que no pudo disfrutar junto al resto de sus compañeros en el campo, que al fin y al cabo es lo que todo futbolista profesional le gusta, del caminar del equipo en la Conference League hasta jugar la primera final europea de la historia del Betis. Era una molestia y un dolor que tenía desde hacía tiempo atrás y ya por fin decidió parar, operarse y a recuperarse lo antes posible para poder volver a sentirse futbolista. De hecho, justo el día anterior a la disputa de la final de la Conference en Breslavia ante el Chelsea, el 27 de mayo, pasó por el quirófano en Oporto.

Cuatro meses después, las sensaciones del centrocampista sobre el terreno de juego son muy buenas. Tanto él como los médicos del Betis y el cuerpo técnico que encabeza Pellegrini no se ha querido correr en su recuperación para evitar todo tipo de riesgos y recaídas. De momento, parece que ese primer objetivo se ha conseguido. Al término del choque ante la Real Sociedad, Roca utilizaba sus perfiles en las redes sociales para mostrar su alegría tras su vuelta: «Más de siete meses queriendo volver a vivir esto desde dentro, ganas de sentirme otra vez futbolista. Betis. La Cartuja. Lugares y momentos que uno sueña con disfrutar en el campo, y que ayer pude volver a saborear. Han sido meses muy duros: dolores, esfuerzo incansable, trabajo en la sombra, de resiliencia mental, de aprendizajes y crecimiento personal. Una batalla diaria que ayer, por fin, tuvo su recompensa», expresaba.

Ahora, Marc Roca vuelve a ser uno más para Pellegrini pare entrar en la rotación del técnico chileno. Con el fichaje de Amrabat, ellos dos, Fornals, Altimira y Deossa conforman un quinteto de centrocampistas de perfiles diferentes y a la vez complementarios que deben darle un salto al equipo en esa zona del campo, mientras se espera al colombiano, una de las apuestas económicas importantes en este último mercado de verano, que continúa renqueante del problema en uno de sus tobillos que sufrió en el Mundial de Clubes con el Rayados de Monterrey.