Veinte años de los goles de Oliveira en Mónaco

El próximo viernes conocerá el Betis los equipos con los que jugará en la fase de liga de la edición 25-26 de la Europa League. Por quinto año consecutivo estaré el equipo verdiblanco en competición continental. Precisamente este sábado se cumplieron 20 años de una jornada muy especial para la entidad de Heliópolis. El momento en el que certificó su clasificación para la fase de grupos de la Liga de Campeones.

Venía el Betis de ganar meses antes la Copa del Rey y terminar LaLiga 04-05 en la cuarta posición de la clasificación. A comienzos de agosto llegó el momento de afrontar la ida de la eliminatoria de clasificación para la Champions. Un gol de Edu en los últimos instantes hizo realidad el triunfo del Betis ante el Mónaco en el encuentro de ida disputado en el Benito Villamarín. Dos semanas después, el equipo entrenado por Lorenzo Serra Ferrer afrontó el definitivo partido de vuelta.

El Betis se adelantó en el marcador superado el cuarto de hora del primer tiempo con un remate de cabeza de Ricardo Oliveira a pase de Xisco desde el costado izquierdo. Poco después llegó el empate del Mónaco con un lanzamiento de Gerard desde la frontal del área. Y minutos más tarde apareció el guardameta bético, Doblas, para despejar un penalti lanzado por Meriem. Con el resultado de 1-1 se llegó al tiempo de descanso.

Superada la hora de partido se adelantó el Mónaco en el marcador con un gol de Maoulida a falta de 15 minutos para el 90 llegó la gran jugada de Ricardo Oliveira que estableció el definitivo 2-2 y el pase del Betis a la fase de grupos de la Liga de Campeones.