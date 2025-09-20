Los ánimos de la plantilla a Pablo García con la afición coreando su nombre tras fallar el gol

Una de las imágenes del Real Betis - Real Sociedad se pudo ver al final del encuentro. Había pitado ya Mateo Busquets Ferrer para detener de una vez el balón y sellar el 3-1 en el marcador y Pablo García se iba al ... suelo para tirarse de rodillas con las manos en la cara justo en el centro del campo. Mientras, los futbolistas verdiblancos celebraban la victoria. El lamento del canterano era reflejo de su decepción tras haber fallado un gol cantado en el alargue que debió suponer el 4-1.

Era una acción en la que Abde, un ciclón de principio a fin del partido, llegó hasta la línea de fondo, dividió y buscó la llegada de Pablo García, quien casi en el área pequeña disparaba a placer pero a toda velocidad con Remiro estirándose de forma desesperada pero la pelota se le fue alta al canterano, que puso mal el pie y el cuerpo y quiso imprimirle demasiada fuerza a su golpeo. Nadie se podía creer que había errado un tanto así que podía ser su estreno anotador en la élite con las ganas que siempre le pone el joven zurdo a todas sus acciones y lo que transmite, lo que provocó que al momento toda la Cartuja le animara.

Así se coreó el nombre de Pablo García pero el futbolista era consciente de su fallo tan clamoroso y por eso se echó al suelo. Al momento llegaron no sólo para consolarle sino para darle «caña» en forma positiva y tratar de restarle importancia a la acción jugadores referentes del equipo como Bartra y Abde, que bromearon con él y con su acción. De todos es conocidos que Pablo García y su desparpajo y personalidad destacan en la plantilla a pesar de sus 18 años y eso tiene de vuelta este tratamiento de futbolistas que ya tienen más experiencia.

La oportunidad que tuvo Pablo García para marcar su primer gol con el Betis #LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/1MYf6E1ann — DAZN España (@DAZN_ES) September 19, 2025

Ahora el delantero se marchará para disputar el Mundial sub 20 en Chile. Pablo García debe estar este lunes 22 en Madrid para viajar con la selección española y se perderá los próximos compromisos del Real Betis, como mínimo los que juegan los de Pellegrini ante Nottingham Forest, Osasuna, Ludogorets y Espanyol.