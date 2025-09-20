Suscríbete a
+Palmera
El tiempo
Del verano al otoño en 24 horas: Sevilla vivirá un cambio de tiempo brusco este fin de semana

Los ánimos de la plantilla a Pablo García con la afición coreando su nombre tras fallar el gol

El canterano se lamentaba de su acción tan clara en el alargue y la Cartuja le reconoció antes de que se marche al Mundial sub 20

Los partidos que se perderá Pablo García con el Betis por el Mundial

Betis - Real Sociedad, en directo

Bartra y Abde se dirigen a Pablo García al término del Real Sociedad - Real Betis
Bartra y Abde se dirigen a Pablo García al término del Real Sociedad - Real Betis
Mateo González

Mateo González

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Una de las imágenes del Real Betis - Real Sociedad se pudo ver al final del encuentro. Había pitado ya Mateo Busquets Ferrer para detener de una vez el balón y sellar el 3-1 en el marcador y Pablo García se iba al ... suelo para tirarse de rodillas con las manos en la cara justo en el centro del campo. Mientras, los futbolistas verdiblancos celebraban la victoria. El lamento del canterano era reflejo de su decepción tras haber fallado un gol cantado en el alargue que debió suponer el 4-1.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app