Ángel Ortiz repite titularidad con la sub 21 de España en la remontada in extremis ante Finlandia (2-1)

77 minutos para el jugador del Betis Ángel Ortiz en la victoria de este martes con remontada en la recta final del España - Finlandia sub 21 disputado en el Estadio de Castalia (2-1). El canterano verdiblanco vuelve a Sevilla después de sumar ... en este parón 140 minutos de juego y su primer gol con la sub 21 en la goleada sobre Noruega (4-1) del amistoso del pasado viernes en el Pedro Escartín de Guadalajara, en el que también fue titular.

La selección española sub 21 sufrió lo indecible para hacerse con el liderato de su grupo en la fase de clasificación para el Europeo de la categoría que se celebrará en 2027 en Albania y Serbia y necesitó de dos goles postreros de Eliezar Mayenda y Gonzalo García para remontar y batir a Finlandia en el Estadio Municipal de Castalia, en Castellón de la Plana.

No lo tuvo fácil el combinado de David Gordo para acabar con la resistencia del equipo finlandés, que fue muy competitivo y que fue por delante en el marcador hasta el minuto 90 con un tanto de Yarek en propia puerta en el 65, pero que terminó claudicando por el empuje y carácter de una 'Rojita' que sacó tres puntos de mucho valor con los tantos de Mayenda y Gonzalo en el 90 y 94, respectivamente.

FICHA DEL PARTIDO:

España: Ander Astralaga; Á. Jiménez, Mosquera (C), Yarek, Obrador (Simo, m. 87); Chema Andrés, Miguel Carvalho (Álex Valle, m. 77); Ángel Ortiz (Gerard Hernández, m. 77), Mario Martín (Dani Rodríguez, m. 64), Rodelas (Mayenda, m. 46); Gonzalo.

Finlandia: Jantunen; Ylitolva, Jansson, Miettinen, Galvez; Siltanen (C), Hyryläinen (Kujasalo, m. 81); Ruoppi, Talvitie, Söderbäck (Naamo, m. 64); Liimatta (Möller, m. 88).

Goles: 0-1 | Yarek (p. p), m. 65. 1-1 | Mayenda, m. 90. 2-1 | Gonzalo, m. 94.

Árbitro: Radoslav Gidzhenov (Bulgaria). Tarjetas amarillas a Jansson (m. 8), Mario Martín (m. 53), Chema Andrés (m. 78), Hyryläinen (m. 79).

Estadio: Castalia (Castellón de la Plana).