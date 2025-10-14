Suscríbete a
Ángel Ortiz repite titularidad con la sub 21 de España en la remontada in extremis ante Finlandia (2-1)

El bético disputó 77 minutos del encuentro con el que los de David Gordo se hacen con el liderato de su grupo en la fase de clasificación para el Europeo

Ángel Ortiz marca su primer gol con la sub 21 de España

Ángel Ortiz (d), en el España - Finlandia sub 21
Ángel Ortiz (d), en el España - Finlandia sub 21 AFP

F. M.

77 minutos para el jugador del Betis Ángel Ortiz en la victoria de este martes con remontada en la recta final del España - Finlandia sub 21 disputado en el Estadio de Castalia (2-1). El canterano verdiblanco vuelve a Sevilla después de sumar ... en este parón 140 minutos de juego y su primer gol con la sub 21 en la goleada sobre Noruega (4-1) del amistoso del pasado viernes en el Pedro Escartín de Guadalajara, en el que también fue titular.

