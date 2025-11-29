Suscríbete a
+Palmera
Última hora
Sevilla se ilumina por Navidad con un espectáculo emotivo en la avenida de la Constitución
Sucesos
La Policía Nacional investiga la muerte de dos niñas adolescentes en Jaén

Sevilla - Betis

Ángel Haro pasa las horas previas al derbi en Ochando, el nuevo restaurante con estrella Michelín en Sevilla

El presidente bético acude a este templo gastronómico situado en Los Rosales (Sevilla), al que regaló una camiseta del Betis, porque su dueño y chef, Juan Carlos Ochando, es reconocido seguidor verdiblanco

Ochando consigue su primera estrella Michelin y suma un nuevo hito gastronómico en Sevilla

Juan Carlos Ochando y Ángel Haro posan este sábado en la visita del presidente bético al nuevo restaurante con estrella Michelín de Sevilla
Juan Carlos Ochando y Ángel Haro posan este sábado en la visita del presidente bético al nuevo restaurante con estrella Michelín de Sevilla IG: Ochandorestaurante
Jesús Sevillano

Jesús Sevillano

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El presidente del Real Betis, Ángel Haro, ha pasado este sábado las horas previas a la disputa de El Gran Derbi almorzando en Ochando, el nuevo restaurante con estrella Michelín de la provincia de Sevilla situado en la localidad de Los ... Rosales. Ha sido Ochando noticia esta semana porque este pasado martes fue distinguido por la Guía Michelín con una de sus estrellas en la gala celebrada en Málaga, siendo el tercer restaurante de Sevilla con este galardón gastronómico, junto a Abantal y Cañabota.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app