Las anécdotas de Pablo García en sus primeros entrenamientos con el Betis

Pablo García, el mayor exponente de la cantera del Betis, es futbolista del primer equipo a todos los efectos en esta temporada 25-26. Ha destacado en el Mundial sub 20 con la selección española y ahora de regreso al conjunto heliopolitano busca ... hacerse con un hueco que le haga sumar minutos a las órdenes de Manuel Pellegrini, pese a que en el último encuentro liguero ante el Atlético de Madrid fuera uno de los descartes, junto al también canterano Ángel Ortiz.

El de Alcosa ha sido protagonista en los últimos días en una entrevista concedida a Post United en la que recuerda un par de anécdotas de sus primeros entrenamientos con el Betis. La que le hizo replantearse si seguir en el fútbol fue cuando dio el salto al primer equipo, a la élite. Su descaro en el campo, donde le da igual que sea una sesión de entrenamiento semanal o un partido oficial, además de su verticalidad, es una de sus mejores señas de identidad. «De lo que sí me acuerdo fue de un golpe que me dio mi compañero Aitor Ruibal, que desde aquí le mando un saludo. Me llevé una patada suya en el entrenamiento que cuando me la pegó, yo djie: «madre mía, yo dejo de jugar al fútbol». La bienvenida fue increíble. Ya había soltado el balón y me llegó por detrás... Al final eso es la élite. Esos duelos. Es lo mínimo que me vendría desde ese día hasta ahora«.

También recordaba cómo William Carvalho, ahora en el Pachuca mexicano, le pagó un corte de pelo de 50 euros en la pretemporada de Austria, en el verano de 2024, su primera pretemporada con el primer equipo: «En la primera pretemporada en la que yo voy con el primer equipo, que es la del año pasado, fuimos a Austria diez días de concentración y teníamos un partido el último día. Estuve allí casi 10 días sin pelarme. Yo decía: «madre mía, el primer partido que voy a jugar con el Betis, vaya pintas que llevo«. William Carvalho contrató un peluquero yo le dije que me quería pelar. Yo llevaba 20 ó 30 euros y creía que iba a estar bien para el corte. Willy empezó a decirme que no me preocupase y yo a él diciéndole que lo quería pagar yo. Menos mal que es un fenómeno y me pagó el pelado, porque costaba 50 euros el pelado«.

Igualmente, volvió a referirse cómo se vive en su familia el fútbol y la rivalidad entre el Sevilla y el Betis. «Por ejemplo, mi madre siempre ha sido del Sevilla, mi padre muy del Betis, la familia de mi madre muy sevillista, mucho, menos la tata que es mi abuela, que ahí al final es la importante, es la del Betis. Mis familiares sevillistas querían que yo hubiese fichado por el Sevilla, también los entiendo a ellos, pero ya tuvieron que tener claro que tenía que ganar el Betis y que el equipo en el que estuviera yo tenía que ganar, entonces pues nada, siempre, aún siendo sevillistas, muchos de ellos me ayudan mucho y no se nota ni que son del Sevilla«, concluye.