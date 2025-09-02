La anécdota del último día de mercado: el Betis, atento a Cordón tras conocerse el fichaje de Amrabat

El final del mercado de fichajes de Betis y Sevilla ha sido frenético. Si en clave verdiblanca todo estaba copado por la llegada de Antony, la sorpresa de la noche llegó cuando el club verdiblanco anunció también la contratación de Sofyan Amrabat. El marroquí llevaba días en la órbita del Sevilla, que estaba pendiente de cerrar alguna salida para poder incorporar al jugador del Fenerbahce.

No obstante, el Betis, que no tenía ningún condicionante para negociar su cesión, fue finalmente quien se llevó el gato al agua. Una cesión que trascendió a poco minutos de arrancar la rueda de prensa de Antonio Cordón, en la que hizo balance de su mercado de fichajes.

Había mucha expectación, e incluso se llegó a especular con la dimisión del director de fútbol Sevilla. De ahí que en las oficinas de la ciudad deportiva Luis del Sol, Haro, López Catalán, Ladrón de Guevara y demás dirigentes estuvieron viendo la rueda de prensa con sonrisas y fueron cazados por las cámaras de Dazn.

Cuando se percataron de que estaban siendo grabados, giraron la televisión, aunque siguieron pendientes de las palabras de Cordón y de la posible reacción por el fichaje de Amrabat, el colofón del mercado verdiblanco.

Este martes, los responsables del Betis atenderán a la prensa durante la presentación de Antony y hablarán de su balance del mercado y, probablemente, de esta anécdota que marcó el tramo final del pasado 1 de septiembre.