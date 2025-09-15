Andrés Ocaña (Cope): «El Betis no termina de levantar el vuelo en el arranque liguero»

El periodista de la Cadena Cope en Sevilla, Andrés Ocaña, analiza para ABC de Sevilla y Alfinaldelapalmera.com el empate del Real Betis ante el Levante en el Ciutat de Valencia en el encuentro correspondiente a la cuarta jornada liguera 25-26, quinto partido oficial de los verdiblancos. Fue un duelo marcado por la salida al campo del equipo de Manuel Pellegrini, que a sus despistes defensivos iniciales se unió la pujanza del cuadro dirigido por Julián Calero y esos dos goles que los granotas consiguieron en los primeros diez minutos de juego. Una siesta y unos despistes en los primeros minutos de un partido que no sorprenden en Heliópolis, pero sí que son inexcusables. Marcó el Cucho Hernández el 2 a 1 y el empate, obra de Fornals tras un gran pase de Abde, llegó algo tarde, dado que no apareció el apretón final habitual de los verdiblancos. Un punto más que suman 6 de los quince posibles, un bagaje corto, más si cabe tras haberse dejado puntos ante el Elche y el Levante, dos recién ascendidos, para las aspiraciones del Betis, aunque no es menos cierto que el curso nada más que ha hecho comenzar.

Ver comentarios (0) Reportar un error