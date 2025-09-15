Real Betis
Andrés Ocaña (Cope): «El Betis no termina de levantar el vuelo en el arranque liguero»
Andrés Ocaña, redactor de Cope Sevilla, analiza el empate del Betis ante el Levante en el Ciutat de Valencia
El Betis regala un empate al Levante tras una siesta de diez minutos (2-2)
El periodista de la Cadena Cope en Sevilla, Andrés Ocaña, analiza para ABC de Sevilla y Alfinaldelapalmera.com el empate del Real Betis ante el Levante en el Ciutat de Valencia en el encuentro correspondiente a la cuarta jornada liguera 25-26, quinto partido oficial de los verdiblancos. Fue un duelo marcado por la salida al campo del equipo de Manuel Pellegrini, que a sus despistes defensivos iniciales se unió la pujanza del cuadro dirigido por Julián Calero y esos dos goles que los granotas consiguieron en los primeros diez minutos de juego. Una siesta y unos despistes en los primeros minutos de un partido que no sorprenden en Heliópolis, pero sí que son inexcusables. Marcó el Cucho Hernández el 2 a 1 y el empate, obra de Fornals tras un gran pase de Abde, llegó algo tarde, dado que no apareció el apretón final habitual de los verdiblancos. Un punto más que suman 6 de los quince posibles, un bagaje corto, más si cabe tras haberse dejado puntos ante el Elche y el Levante, dos recién ascendidos, para las aspiraciones del Betis, aunque no es menos cierto que el curso nada más que ha hecho comenzar.
