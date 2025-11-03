Ancelotti llama a Vitor Roque con Brasil y se olvida de Antony

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, convocó este lunes por primera vez al que fuera delantero del Betis Vitor Roque, ahora uno de los máximos goleadores de la liga brasileña con el Palmeiras, para los próximos amistosos contra Senegal y Túnez de este ... mes. «Lo está haciendo muy bien en el campeonato brasileño», declaró el entrenador italiano en rueda de prensa sobre el ariete.

Es la segunda vez que Vitor Roque es convocado para la Canarinha, después de la derrota por 1-2 en un amistoso con Marruecos en marzo de 2023. Llama la atención que Ancelotti tire de 'Tigrinho' pero vuelva a 'pasar' de la actual estrella del Betis Antony, pocas horas después de su espectacular exhibición contra el Mallorca en LaLiga, firmando dos goles y una asistencia en el 3-0 de los verdiblancos en la Cartuja.

Sus actuaciones maravillan en el campeonato español pero no parecen convencer a Ancelotti, que ya dejó al bético fuera de su anterior lista en el parón de octubre para los amistosos ante Japón y Corea del Sur. Antony acumula esta temporada en nueve encuentros con el Betis cinco goles (cuatro en LaLiga y uno en la Europa League) y dos asistencias.

Por su parte, Vitor Roque fichó por el Palmeiras en febrero por cinco temporadas y desde entonces ha marcado 17 goles en 50 partidos, 13 de ellos en la liga, lo que ha ayudado al equipo de São Paulo a colocarse como líder del campeonato brasileño y a avanzar hasta la final de la Copa Libertadores.

En la lista de Ancelotti figura el también exbético Luiz Henrique. Brasil se enfrentará a Senegal el próximo 15 de noviembre en Londres y con Túnez el día 18 en la ciudad francesa de Lille, en los que serán sus últimos partidos del año.

En cuanto al Mundial de 2026, el seleccionador de Brasil afirmó que está «muy cerca» de la que podría ser la lista definitiva, pero que todavía falta «mucho tiempo» para la competición y que dependerá de las lesiones de los jugadores.

Antony ya dejó claro cuál es su deseo con su selección de cara al próximo Mundial: «Es un sueño. Yo jugué un Mundial y claro que sueño jugarlo una segunda vez. Siempre es muy bueno representar a tu país, voy a hacer mi trabajo, como lo estoy haciendo, y ojalá que esté en la convocatoria».

Lista de convocados de Brasil para el parón de noviembre:

Porteros: Bento (Al-Nassar-SAU), Ederson (Fenerbahçe-TUR), Hugo Souza (Corinthians).

Defensas: Alex Sandro (Flamengo), Caio Henrique (Mónaco-FRA), Danilo (Flamengo), Éder Militao (Real Madrid-ESP), Fabricio Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhaes (Arsenal-GBR), Luciano Juba (Bahia), Marquinhos (PSG-FRA), Paulo Henrique (Vasco da Gama), Wesley (Roma-ITA).

Centrocampistas: Andrey Santos (Chelsea-GBR), Bruno Guimaraes (Newcastle-GBR), Casemiro (Manchester United-GBR), Fabinho (Al-Ittihad-SAU), Lucas Paquetá (West Ham-GBR).

Delanteros: Estevao (Chelsea-GBR), Joao Pedro (Chelsea-GBR), Luiz Henrique (Zenit-RUS), Matheus Cunha (Manchester United-GBR), Richarlison (Tottenham-GBR), Rodrygo (Real Madrid-ESP), Vinicius Junior (Real Madrid-ESP), Vitor Roque (Palmeiras).