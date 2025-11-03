Suscríbete a
Ancelotti llama a Vitor Roque con Brasil y se olvida de Antony

La lista de la Canarinha obvia a la estrella del Betis horas después de su gran exhibición contra el Mallorca en LaLiga

El Antony más productivo en tareas ofensivas

Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil
Fran Montes de Oca

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, convocó este lunes por primera vez al que fuera delantero del Betis Vitor Roque, ahora uno de los máximos goleadores de la liga brasileña con el Palmeiras, para los próximos amistosos contra Senegal y Túnez de este ... mes. «Lo está haciendo muy bien en el campeonato brasileño», declaró el entrenador italiano en rueda de prensa sobre el ariete.

