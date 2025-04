Ancelotti: «Isco ha vuelto a su nivel y estoy muy contento»

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, pasó este viernes por sala de prensa en la previa del partido que medirá este sábado a su equipo con el Betis en el Benito Villamarín (16.15 horas). El técnico italiano aseguró que tendrán que emplearse a fondo para conseguir los tres puntos y también tuvo buenas palabras hacia Isco Alarcón, que fue durante varias temporadas futbolista del equiop merengue.

«Es un partido difícil porque el Betis lo está haciendo bien, sobre todo en su casa. Es un equipo sólido, bien organizado. El objetivo es sacar lo mejor de nosotros, intentar ganar con la dinámica de este momento. El partido va a ser difícil pero tenemos la confianza de hacerlo bien», dijo al respecto del equipo de Pellegrini antes de personalizar en Isco. «Le he visto jugar y está muy bien. Ha vuelto a su nivel y estoy muy contento», comenzó diciendo. «Creo que es un jugador que aporta y ha aportado al fútbol. Ha pasado momentos complicados pero ahora ha salido y mañana, obviamente, es uno de los jugadores que tenemos que controlar bien. De verdad que lo está haciendo muy bien», agregó sobre un futbolista al que dirigió en hasta 123 partidos oficiales siendo el italiano el segundo técnico tras Zidane con el que más veces jugó Isco.

Bellingham y las rotaciones en la portería

Ancelotti además dio algunas pistas del que podría ser su once mañana. Kepa se ha recuperado y podría recuperar su sitio en la portería del Real Madrid mientras que Bellingham no apunta a tener descanso pese a sus problemas en el hombro. «Ha hecho trabajo individual porque tiene que recuperar bien del problema de tobillo que tuvo contra el Nápoles. Ha recuperado bien. Lo del hombro es un problema que él tiene que cuidarse haciendo trabajo específico para fortalecerlo pero no ha tenido problema para jugar. Cada día que pasa va a mejorar en este sentido», señaló sobre el internacional inglés.

«Kepa ha vuelto. Se ha entrenado bien. Lo bueno es que tenemos dos porteros de confianza. Mañana elegiré a uno de los dos. Hay competencia en la portería porque Lunin lo ha hecho muy bien cuando ha jugado pero esto es una decisión que voy a tomar mañana y en los próximos partidos», señalaba el italiano con respecto a la portería. «Los partidos de Lunin han sido buenos. Merece que yo tenga en cuenta que puede jugar, como Kepa. No ha cambiado nada con Kepa, tenemos confianza en él. La verdad es que los partidos que ha jugado Lunin ha mostrado carácter y personalidad. Lo bueno para nosotros es tener a los dos. Que juegue uno u otro no va a cambiar. Puede ser que rote un poco en estos partidos antes de Navidad», continuó detallando.

La convocatoria completa del Real Madrid, que fue difundida en la tarde del viernes, está compuesta por los siguientes jugadores: Lunin, Kepa, Fran, Alaba, Nacho, Lucas Vázquez, Fran García, Rüdiger, Ferland Mendy, Bellingham, Kroos, Modric, Valverde, Dani Ceballos, Nico Paz, Rodrygo, Joselu, Brahim y Gonzalo.