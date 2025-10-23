El análisis de Cuéllar del Genk - Betis: «No perder cuando no se está fino también es evolucionar»

El exfutbolista bético Ángel Cuéllar ofrece su análisis pormenorizado del encuentro que ha tenido lugar este jueves en el Cegeka Arena. El Real Betis Balompié ha firmado un poco vistoso 0-0 en su visita al Genk en choque correspondiente a la ... jornada 3 de la fase de liga en la Europa League, tras un duelo en el que los de Pellegrini fueron de más a menos, hasta llegar a sufrir para cosechar su segundo empate del curso continental. Como positivo, el equipo sigue invicto y sumando en su camino para alcanzar las eliminatorias.

