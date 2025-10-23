Suscríbete a
+Palmera

El análisis de Cuéllar del Genk - Betis: «No perder cuando no se está fino también es evolucionar»

El exfutbolista bético ofrece su opinión del encuentro correspondiente a la tercera jornada de la Europa League

Genk - Betis: Desesperado ante el muro belga (0-0)

Genk - Betis, en directo

El análisis de Cuéllar del Genk - Betis: «No perder cuando no se está fino también es evolucionar»
Ángel Cuéllar

Ángel Cuéllar

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El exfutbolista bético Ángel Cuéllar ofrece su análisis pormenorizado del encuentro que ha tenido lugar este jueves en el Cegeka Arena. El Real Betis Balompié ha firmado un poco vistoso 0-0 en su visita al Genk en choque correspondiente a la ... jornada 3 de la fase de liga en la Europa League, tras un duelo en el que los de Pellegrini fueron de más a menos, hasta llegar a sufrir para cosechar su segundo empate del curso continental. Como positivo, el equipo sigue invicto y sumando en su camino para alcanzar las eliminatorias.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app