El análisis de Cuéllar en el Betis - Olympique de Lyon: «Victoria de prestigio y de ganarse respeto en Europa»

El Betis ha sumado su segundo triunfo en la fase de liga de la Europa League al ganar este jueves al Olympique de Lyon por 2-0. Los dos goles del encuentro, firmados por Abde y Antony, llegaron en el transcurso del ... primer tiempo.

Después de las cuatro jornadas disputadas hasta el momento en el torneo, el equipo verdiblanco se encuentra en la novena posición de la clasificación con ocho puntos después de dos triunfos y dos empates.

El exfutbolista bético Ángel Cuéllar opina sobre el partido de este jueves en el estadio de la Cartuja.