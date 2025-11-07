Suscríbete a
El análisis de Cuéllar en el Betis - Olympique de Lyon: «Victoria de prestigio y de ganarse respeto en Europa»

El exfutbolista bético opina sobre el partido de la cuarta jornada en la Europa League

Betis - Lyon, en directo

Ángel Cuéllar

El Betis ha sumado su segundo triunfo en la fase de liga de la Europa League al ganar este jueves al Olympique de Lyon por 2-0. Los dos goles del encuentro, firmados por Abde y Antony, llegaron en el transcurso del ... primer tiempo.

Descarga la app