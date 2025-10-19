El análisis de Ángel Cuéllar del Villarreal - Betis: «Equipo muy reconocible, personalidad, identidad y capacidad de superación»

El exjugador del Real Betis Ángel Cuéllar analiza para ABC de Sevilla y Alfinaldelapalmera.com el encuentro de la novena jornada de LaLiga EA Sports 25-26 que el conjunto heliopolitano ha disputado en La Cerámica ante el Villarreal. Pese a estar con un marcador ... adverso de 2-0 en el inicio de la segunda parte, el equipo de Manuel Pellegrini supo reponerse y con dos goles de Antony igualó el partido de forma merecida. El brasileño anotó pronto tras la ventaja local y remató su gran intervención en el partido con su tanto en el minuto 93 que consolida la lucha bética por los puestos de Champions.

