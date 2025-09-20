El análisis de Ángel Cuéllar del Real Betis - Real Sociedad: «Pocas dudas, mucha ambición y la plantilla enchufada»

El exjugador del Real Betis, Ángel Cuéllar, analiza para ABC de Sevilla y Alfinaldelapalmera.com el encuentro de la quinta jornada de LaLiga 25-26 en el Estadio de la Cartuja ante la Real Sociedad. Venció el conjunto de Pellegrini y logró ponerse con 9 puntos en la clasificación, tras 18 jugados, exactamente la mitad, justo antes de que entre el martes y el jueves, el resto de equipos lo igualen en cuanto a partidos jugados se refiere. Adelantó al Betis el Cucho Hernández tras un golazo después de una gran conducción de Lo Celso, pero un error de Junior en un pase horizontal hacia Amrabat lo aprovechó Brais Méndez para anotar el momentáneo 1-1. Tras el paso por los vestuarios, el equipo bético metió la directa y con el segundo gol, tras un buen centro de Fornals que peinó Abde, también Zubeldia y Remiro se lo terminó metiendo en su portería en el intento de despeje aéreo, y el tercer tanto, obra del centrocampista castellonense, remató el partido. Abde dio dos balones en los postes y Pablo García tuvo el cuarto a puerta prácticamente vacía, con Remiro en el suelo, pero envió su disparo por encima del larguero.

