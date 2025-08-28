El análisis de Ángel Cuéllar del Celta - Betis: «Empate justo en dos mitades muy diferenciadas»

El exjugador del Real Betis, Ángel Cuéllar, analiza para ABC de Sevilla y Alfinaldelapalmera.com el encuentro adelantado correspondiente a la sexta jornada de LaLiga 25-26 que los pupilos de Manuel Pellegrini han disputado este miércoles en Balaídos ante el Celta de Vigo. El duelo finalizó con empate a uno, después de que ambos equipos se repartieran, no sólo los goles, sino el dominio y la superioridad en cada parte. En el primer tiempo fue mejor el Betis y fruto de ello llegó el gol de cabeza de Marc Bartra a la salida de un saque de esquina botado por Lo Celso. Fue sobre la bocina. Al comienzo del segundo tiempo, un mal despeje al centro de Álvaro Valles lo aprovechó Hugo Álvarez para batir al meta rinconero bajo sus piernas desde la fontal del área.

