El análisis de Ángel Cuéllar en el Betis-Utrecht: «Duda, incertidumbre y muy mala suerte. El Betis podrá con ello. Equipo resiliente»

Ganó el Betis al Utrecht por 2-1 en encuentro correspondiente a la quinta jornada de la fase de liga de la Europa League. El equipo verdiblanco se adelantó en el marcador antes del descanso con un gol de Cucho Hernández y ... Abde, al poco de la reanudación, hizo el 2-0. En el minuto 55, el lanzamiento de Miguel Rodríguez desde el centro del campo se convirtió en el 2-1.
El exfutbolista bético Ángel Cuéllar opina sobre el encuentro que ha tenido lugar este jueves en el estadio de la Cartuja.
