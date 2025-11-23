El análisis de Ángel Cuéllar del Betis - Girona: «Empezó mal y acabó peor. La baja de Antony para el derbi, la peor noticia de hoy»

Ángel Cuéllar, exjugador del Real Betis, analiza para ABC de Sevilla y Alfinaldelapalmera.com el encuentro de la decimotercera jornada de LaLiga EA Sports que el conjunto heliopolitano ha disputado en el estadio de la Cartuja ante el Girona. Acabó en empate a uno el ... duelo en el que regresó Isco a los terrenos de juego tres meses después y cuando fue expulsado Antony por roja directa por golpear a un rival al hacer una chilena en los últimos instantes, lo que va a provocar que el brasileño se pierda el derbi. Vanat adelantó a los catalanes en una horrible primera parte bética y Pellegrini reaccionó con un triple cambio al descanso que permitió que el Betis se fuera arriba y empatara con el tanto de Valentín de cabeza tras un córner sacado por Isco.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión