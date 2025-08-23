El análisis de Andrés Ocaña (Cope): «Una victoria con peligro, pero con mucha mejoría»

El periodista de la Cadena Cope en Sevilla, Andrés Ocaña, analiza para ABC de Sevilla y Alfinaldelapalmera.com el primer triunfo del Real Betis en la temporada 25-26, ante el Alavés en el estreno del conjunto verdiblanco en el Estadio de la Cartuja por las obras en el Benito Villamarín. Sobrevoló sobre el recinto cartujano lo ocurrido cuatro días antes en el estadio Martínez Valero ante el Elche y ese empate final que dejó un mal sabor de boca al beticismo en el primer partido. Marcó Giovani Lo Celso el único gol del partido en el minuto 16 del encuentro. Otra vez tuvo el cuadro de Manuel Pellegrini ocasiones de sobra para haber cerrado el encuentro con un segundo gol, sobre todo en el tramo final, con el equipo de Coudet volcado al empate, en las botas de Bakambu (vaselina al larguero) y por dos veces Pablo García, la primera se la sacó Sivera y la segunda se fue fuera por muy poco. No parecía que los babazorros, sobre todo tras la salida del partido de Guridi, lograran el empate, pero hubo nervios en las gradas. Esta vez los cambios aportaron, no hubo despistes defensivos y por fin pudo estrenar el Betis su casillero de victorias en la recién empezada campaña.

