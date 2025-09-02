El análisis de Andrés Ocaña (Cope): «Ahora el Betis puede competir como quiere Pellegrini»

El periodista de la Cadena Cope en Sevilla, Andrés Ocaña, analiza para ABC de Sevilla y Alfinaldelapalmera.com el mercado de fichajes del Betis. La dirección deportiva verdiblanca coronó esta ventana de verano con el fichaje de Antony, uno de los objetivos más codiciados del beticismo, además de conseguir la cesión de Sofyan Amrabat.

Desde la presentación del fichaje brasileño, el periodista de la Cadena Cope eleva la nota de la planificación de Manuel Fajardo y revisa los datos de la inversión del club en nuevas incorporaciones.