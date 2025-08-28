El análisis de Andrés Ocaña (Cope): «El Betis está en modo supervivencia»

El periodista de la Cadena Cope en Sevilla, Andrés Ocaña, analiza para ABC de Sevilla y Alfinaldelapalmera.com el empate de este miércoles entre el Celta y el Betis correspondiente a la sexta jornada de LaLiga adelantado en el calendario debido a la coincidencia de partidos europeos de ambos equipos con la jornada intersemanal en Primera división prevista para finales de septiembre.

Bartra adelantó en el marcador al equipo verdiblanco tras rematar de cabeza un saque de esquina de Lo Celso. Sin embargo, la ventaja duró muy poco ya que el Celta estableció el que sería definitivo 1-1 al poco de comenzar el segundo tiempo con un remate de Hugo Álvarez desde la frontal del área.

Después del segundo empate a domicilio del campeonato, el Betis prepara ya la visita del Athletic al estadio de la Cartuja prevista para este domingo 31 de agosto a partir de las 19.00.