Amrabat vuelve a ejercitarse a las órdenes de Pellegrini

El centrocampsita marroquí ha lucido un llamativo vendaje en el cuádriceps de su pierna derecha

El Betis ultima la preparación del duelo ante el Genk en la ciudad deportiva Luis del Sol; mañana, viaje por la mañana a Bélgica y por la tarde, sesión en el escenario del partido

Gaspercic: «Del Betis al único que no quiero recordar es a Lopera»

Sofyan Amrabat, en un entrenamiento de la pasada semana Víctor Rodríguez / ABC
Jesús Sevillano

Se ha ejercitado en la mañana de este martes la primera plantilla en la ciudad deportiva Luis del Sol por última vez en Sevilla antes de viajar mañana miércoles hasta Bélgica, donde el equipo de Manuel Pellegrini jugará el jueves ante el KRC Genk ... el duelo de la tercera jornada de la fase de liga de la Europa League 25-26.

