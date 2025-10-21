Amrabat vuelve a ejercitarse a las órdenes de Pellegrini

Se ha ejercitado en la mañana de este martes la primera plantilla en la ciudad deportiva Luis del Sol por última vez en Sevilla antes de viajar mañana miércoles hasta Bélgica, donde el equipo de Manuel Pellegrini jugará el jueves ante el KRC Genk ... el duelo de la tercera jornada de la fase de liga de la Europa League 25-26.

Buscará el conjunto heliopolitano seguir invicto en la competición y, lo más importante, enlazar una segunda victoria seguida, tras la conseguida en Bulgaria ante el Ludogorets, que le dé el impulso necesario a los de Pellegrini para meterse en la parte alta de la clasificación. Para ello, el técnico chileno ha recuperado este martes a Sofyan Amrabat, que se ausentó de la sesión del lunes por gestión de cargas. El internacional marroquí ha lucido un llamativo vendaje en el cuádriceps de su pierna derecha.

Ha dispuesto Pellegrini de todos los futbolistas sanos a su disposición, siendo Isco Alarcón la única ausencia. El malagueño continúa con su individual proceso de recuperación de la lesión que sufrió en La Rosaleda a comienzos del mes de agosto. Nuevamente, como para el choque ante el Villarreal, Pellegrini cuenta con 25 jugadores de cara al duelo ante el Genk.

La lista de convocados debe conocerse a lo largo del día de hoy, dado que el viaje hasta tierras belgas está previsto para mañana miércoles por la mañana. Por la tarde, entrenamiento en el Genk Arena y rueda de prensa oficial de Pellegrini y un jugador, que valorarán el encuentro a poco más de 24 horas de la disputa del mismo.