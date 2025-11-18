Amrabat, titular en la contundente victoria de Marruecos sobre Uganda (4-0)

Victoria muy contundente de Marruecos, que atraviesa uno de los momentos más sólidos y prometedores de su historia reciente. Tras el impulso del Mundial de Qatar 2022, el equipo ha seguido manteniendo el nivel competitivo y se ha consolidado como la gran ... potencia africana del momento.

Los Leones del Atlas se impusieron por 4-0 en este amistoso ante Uganda, en el que el jugador del Betis Sofyan Amrabat partió como titular. Sin embargo, su compañero Abde se reservó tras someterse a unas pruebas médicas por un golpe en el tobillo. Aunque el jugador no parece que tenga nada grave, su seleccionador prefirió mantenerlo al margen del encuentro y más teniendo en cuenta la autoridad con la que manejó el duelo.

Los tantos fueron obra de Achai (propia puerta), Saibari, Rahimi y El Khannous, dos en cada parte. Amrabat disputó un total de 64 minutos y fue sustituido por El Khannouss, autor del último tanto del encuentro.

Con este triunfo, Marruecos llega lanzada a la Copa África, que se jugará desde el 21 de diciembre de 2025 al 18 de enero de 2026. Marruecos lleva 18 triunfos consecutivos.