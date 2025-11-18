Suscríbete a
+Palmera

Amrabat, titular en la contundente victoria de Marruecos sobre Uganda (4-0)

Abde no jugó por prudencia tras someterse a pruebas en su tobillo

Abde se somete a pruebas médicas en Marruecos por unas molestias en el tobillo

Amrabat, titular en la contundente victoria de Marruecos sobre Uganda (4-0)
Candela Vázquez

Candela Vázquez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Victoria muy contundente de Marruecos, que atraviesa uno de los momentos más sólidos y prometedores de su historia reciente. Tras el impulso del Mundial de Qatar 2022, el equipo ha seguido manteniendo el nivel competitivo y se ha consolidado como la gran ... potencia africana del momento.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app