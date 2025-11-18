Amrabat, titular en la contundente victoria de Marruecos sobre Uganda (4-0)
Abde no jugó por prudencia tras someterse a pruebas en su tobillo
Abde se somete a pruebas médicas en Marruecos por unas molestias en el tobillo
Victoria muy contundente de Marruecos, que atraviesa uno de los momentos más sólidos y prometedores de su historia reciente. Tras el impulso del Mundial de Qatar 2022, el equipo ha seguido manteniendo el nivel competitivo y se ha consolidado como la gran ... potencia africana del momento.
Los Leones del Atlas se impusieron por 4-0 en este amistoso ante Uganda, en el que el jugador del Betis Sofyan Amrabat partió como titular. Sin embargo, su compañero Abde se reservó tras someterse a unas pruebas médicas por un golpe en el tobillo. Aunque el jugador no parece que tenga nada grave, su seleccionador prefirió mantenerlo al margen del encuentro y más teniendo en cuenta la autoridad con la que manejó el duelo.
Los tantos fueron obra de Achai (propia puerta), Saibari, Rahimi y El Khannous, dos en cada parte. Amrabat disputó un total de 64 minutos y fue sustituido por El Khannouss, autor del último tanto del encuentro.
Con este triunfo, Marruecos llega lanzada a la Copa África, que se jugará desde el 21 de diciembre de 2025 al 18 de enero de 2026. Marruecos lleva 18 triunfos consecutivos.
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete