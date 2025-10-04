Amrabat sufre una lesión muscular y será baja, al menos, ante el Espanyol

Sofyan Amrabat se une a las bajas de Isco, Deossa, Diego Llorente, Bartra y Pablo García. Pasado el entrenamiento de este sábado y antes de la rueda de prensa de Manuel Pellegrini antes de viajar a Barcelona para jugar frente al Espanyol, el Real Betis ha dado a conocer un parte médico sobre el internacional marroquí que indica que sufre una «lesión miofascial postcontusiva en el recto femoral derecho como consecuencia de un golpe que sufrió el jueves en el encuentro frente al Ludogorets».

Aunque en la expedición verdiblanca, que regresó en la mañana del viernes de tierras búlgaras, se le quitaba importancia a esa molestia que presentaba el centrocampista, en la mañana de este sábado las sensaciones del futbolista no han sido positivas, de ahí que haya sido examinado por el cuerpo médico detectando esa leve dolencia muscular.

En principio, Amrabat sólo se perdería el encuentro de este domingo ante el Espanyol, a la espera de su evolución. Incluido por Marruecos en la convocatoria para este parón de selecciones, los servicios médicos verdiblancos se pondrán en contacto con sus homólogos marroquíes para exponer la dolencia y pactar el protocolo a seguir, aunque también podría ser reclamado para pasar un nuevo examen en su país.

El inoportuno contratiempo impedirá que Amrabat pueda disputar este último partido antes de la pausa liguera, aunque en Heliópolis se confía en que sí estará disponible para el carrusel de encuentros que comenzará tras este segundo parón de la temporada. Con todo, Manuel Pellegrini cuenta con alternativas para Amrabat, ya que Marc Roca, Altimira y Pablo Fornals se encuentran a disposición del entrenador chileno.

