Amrabat respalda la apuesta de última hora del Betis: «Nos da calidad y físico»

Apenas 26 minutos le bastaron a Sofyan Amrabat en su estreno para convencer a los dirigentes del Betis sobre el acierto de su llegada. «Comprobamos que nos da calidad y físico», señaló el presidente, Ángel Haro, en la presentación del marroquí, tras un fichaje que se cocinó en las últimas horas del mercado. «Cuando escuché al Betis sólo podía decidirme por esta opción», dijo Amrabat, que admitió que recibió otras propuestas entre las que se encontraba la del Sevilla.

La dirección deportiva tenía marcado en su agenda esa necesidad de dotar de más físico a la medular. Si el fichaje de Nelson Deossa también se espera que eleve ese apartado, con Amrabat incluso se acentuaba ese perfil que ayude a mejorar el eje defensivo. «Nos va a ayudar a darle equilibrio al equipo», afirmó Manu Fajardo, el director deportivo que apostó por la llegada del marroquí.

En esas últimas horas del mercado, el Betis buscaba un delantero y un pivote, pero finalmente se acabó decantando únicamente por la segunda opción, más asequible para una economía que ya estaba al límite tras el fichaje de Antony. Con la alternativa de Guido Rodríguez avanzada, al club se le puso a tiro Amrabat a un menor coste. «Es una operación que refleja cómo nos movemos en la comisión deportiva. Vimos una oportunidad en los últimos días, había opiniones favorables en los informes y la pudimos cerrar en horas», señaló Haro sobre cómo se acometió el fichaje.

«Cuando escuché al Betis sólo podía decidirme por esta opción» Sofyab Amrabat Futbolista del Betis

«Los últimos días del mercado fueron una locura para mí en Turquía. El equipo (Fenerbahçe) quedó eliminado de Champions y se despidió al entrenador. En principio, quería quedarme pero ser eliminado lo cambió todo. Muchos clubes se interesaron, el Sevilla fue uno de ellos. Pero cuando escuché la oferta del Betis, hablé con Manu, el entrenador y el club y ya sólo podía decidirme por esta opción», explicó Amrabat sobre cómo vivió esas últimas horas del mercado que ya le cogieron viajando para concentrarse con la selección de Marruecos.

Además de esas charlas con el director deportivo y Pellegrini, Amrabat también recibió los consejos de su hermano, el también futbolista Nordim Amrabat, o de compañeros como el bético Abde. «Mi agente me contó grandes cosas del equipo y de la ciudad. También mi hermano, que jugó aquí y me comentó que el ambiente que vivió en el estadio fue el mejor. Mis compañeros de selección me dijeron que me iba a encantar la ciudad», dijo el centrocampista, que no quiso mirar más allá de lo inmediato con respecto a su contrato: «Firmé por una temporada y no sé que va a ocurrir en el fútbol. Espero tener un buen año y cuando pase ya veremos qué sucede».

De momento, Amrabat se ganó a todos en el Betis con su carta de presentación ante el Levante. Con apenas dos entrenamientos con el equipo, el marroquí entró al césped con firmeza y liderazgo, aunque también se quedase con amargura de no culminar la remontada. «Fue corto, pero lo disfruté. Hicimos un buen partido después del 2-0 e incluso merecimos la victoria. Ya tengo ganas de que llegue el viernes y poder jugar en el estadio delante de nuestros aficionados», apuntó Amrabat, que está llamado a convertirse en un peso pesado del equipo bético.

Más temas:

Betis