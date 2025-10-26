Suscríbete a
+Palmera

Amrabat, novedad en la convocatoria del Betis para recibir al Atlético de Madrid

El centrocampista regresa tras no participar en el encuentro de Europa League ante el Genk

Pellegrini apunta al Atlético y agradece el interés de Chile: «Que quieran que sea su entrenador es un orgullo»

Varios futbolistas del Betis, en el comienzo del entrenamiento de este domingo
Varios futbolistas del Betis, en el comienzo del entrenamiento de este domingo víctor rodríguez
Juan Arbide

Juan Arbide

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Ya se conoce la lista de convocados del Betis para el partido de este lunes (21.00) ante el Atlético de Madrid correspondiente a la décima jornada de LaLiga.

La principal novedad en la convocatoria respecto al partido del jueves ante el Genk tiene ... como protagonista a Amrabat. El centrocampista, que había sido titular en Villarreal, no participó en el encuentro de Europa League por precaución tras unas molestias musculares y ahora vuelve a la convocatoria.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app