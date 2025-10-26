Amrabat, novedad en la convocatoria del Betis para recibir al Atlético de Madrid

Ya se conoce la lista de convocados del Betis para el partido de este lunes (21.00) ante el Atlético de Madrid correspondiente a la décima jornada de LaLiga.

La principal novedad en la convocatoria respecto al partido del jueves ante el Genk tiene ... como protagonista a Amrabat. El centrocampista, que había sido titular en Villarreal, no participó en el encuentro de Europa League por precaución tras unas molestias musculares y ahora vuelve a la convocatoria.

Los que no están entre los 23 futbolistas convocados son los canteranos Pablo García, que jugó el segundo tiempo en el partido del jueves ante el Genk, y Ángel Ortiz. La convocatoria del equipo verdiblanco para el encuentro ante el Atlético de Madrid está formada por Valles, Adrián, Pau López, Bellerín, Diego Llorente, Natan, Bartra, Altimira, Antony, Fornals, Chimy, Abde, Bakambu, Ricardo, Amrabat, Valentín Gómez, Riquelme, Deossa, Cucho Hernández, Lo Celso, Marc Roca, Junior y Aitor.

