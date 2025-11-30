Suscríbete a
Derbi Sevilla - Betis: sigue aquí la mejor previa del encuentro

Amrabat no llega y se pierde el derbi Sevilla - Betis

Pellegrini lo ha esperado hasta hoy pero el marroquí no ha podido superar las molestias de la contusión sufrida el jueves ante el Utrecht

El derbi Sevilla - Betis, en directo

Amrabat se lesionó en el choque europeo ante el Utrecht
Amrabat se lesionó en el choque europeo ante el Utrecht EFE/José Manuel Vidal
Mateo González

Mateo González

Con Lo Celso e Isco descartados para el derbi, además de los también lesionados Bellerín y Pau López, el técnico del Betis estaba pendiente hasta última hora de si su centrocampista Sofyan Amrabat tenía opciones de al menos integrar la convocatoria del ... duelo de este domingo contra el Sevilla. Pellegrini lo ha esperado hasta hoy, pero finalmente el internacional marroquí no ha llegado a tiempo. La contusión que sufrió hace unos días lo obliga a parar. Lo saca del derbi. Amrabat se ha probado y no está en condiciones.

