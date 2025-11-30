Amrabat no llega y se pierde el derbi Sevilla - Betis

Con Lo Celso e Isco descartados para el derbi, además de los también lesionados Bellerín y Pau López, el técnico del Betis estaba pendiente hasta última hora de si su centrocampista Sofyan Amrabat tenía opciones de al menos integrar la convocatoria del ... duelo de este domingo contra el Sevilla. Pellegrini lo ha esperado hasta hoy, pero finalmente el internacional marroquí no ha llegado a tiempo. La contusión que sufrió hace unos días lo obliga a parar. Lo saca del derbi. Amrabat se ha probado y no está en condiciones.

Manuel Pellegrini valoraba ayer cómo se encontraba el jugador tras el impactante encontronazo que protagonizó durante la primera mitad del choque europeo del pasado jueves ante el Utrecht con su compañero Isco. Un desgraciado lance que obligó a ambos a ser sustituidos. En concreto, el técnico chileno comentaba en rueda de prensa que Amrabat estaba «en un tratamiento» y que no estaba al 100% descartado para el derbi, pendiente de lo que determinaran hoy los médicos y las propias sensaciones del jugador.

La prueba no ha sido positiva, el futbolista sigue con dolor por el golpe, así que Amrabat tendrá que ayudar a sus compañeros desde afuera, junto al resto de lesionados y el sancionado Antony.