Amrabat se incorporará al Betis la próxima semana

Después del último e ilusionante día de mercado del Betis, donde no sólo la llegada oficial de Antony emocionó a la aficionados béticos, estos ya cuentan los días para poder ver a una de sus nuevas incorporaciones. En el caso de la última, Sofyan Amrabat, tendrán que esperar un poco más. Se prevé que el marroquí aterrice en Sevilla en las horas posteriores al partido del día 8 de septiembre frente a Zambia que disputa la selección de Marruecos. Mientras tanto, el futbolista ya entrena con su el equipo de su país para preparar el partido del viernes 5 de septiembre ante Níger.

El centrocampista cedido por el Fenerbahçe se incorporó el lunes por la tarde a la concentración de la Selección de Marruecos, en la que completó la primera sesión de la semana antes de hacerse oficial su fichaje por el Real Betis. Con el objetivo de disputar su tercer Mundial consecutivo, el mediocentro marroquí podrá certificar la clasificación si vence en uno de los dos encuentros.

Cabe destacar que el jugador de 29 años ya ha disputado seis partidos en lo que va de temporada, repartidos en dos partidos de la Liga turca y cuatro más en la fase previa de la Champions League. Sumados a los dos partidos que tiene pendiente con Marruecos, el nuevo refuerzo podría llegar a la entidad verdiblanca con ocho partidos oficiales disputados.

Tras su concentración con la selección marroquí, Amrabat pondrá rumbo hacia Sevilla para conocer a sus nuevos compañeros y ejercitarse a las órdenes de Manuel Pellegrini.

