Amrabat ya se encuentra en Sevilla

Sofyan Amrabat ya está en Sevilla para incorporarse bajo las órdenes de Manuel Pellegrini. El internacional marroquí fue el último fichaje que efectuó el Betis, y que supuso un auténtico bombazo teniendo en cuenta que había estado relacionado con el Sevilla en los últimos días del mercado.

No obstante, Amrabat es jugador del Betis y se han esperado diez días para poder verlo por la capital hispalense. Cuando se concretó su fichaje, el futbolista acababa de concentrarse con la selección marroquí y ha tenido que cumplir con sus citas internacionales antes de unirse a sus compañeros béticos.

Un día intenso para el centrocampista que ha estado en Turquía por unos asuntos personales. Desde allí, ha viajado hasta Málaga y luego hacia Sevilla, dónde ha llegado en torno las 20.00 horas. Algunos medios de comunicación y aficionados verdiblancos le han dado la bienvenida en el hotel Silken Al-Andalus, el habitual de concentración del Betis junto al Benito Villamarín.

Se espera que Amrabat ya se entrene mañana junto a sus compañeros para preparar el duelo ante el Deportivo Alavés. No obstante, conociendo a Pellgrini, prácticamente se puede descartar la participación del jugador en este partido correspondiente a la jornada 4 de LaLiga.